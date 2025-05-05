紐時川普遇刺照 獲普立茲新聞攝影獎

紐約時報攝影記者米爾斯(舉手致意者)在巴特勒造勢大會現場拍攝的川普遭遇槍擊照片，捕捉到一顆子彈在川普背後劃過，拿下普立茲突發新聞攝影獎。(路透)

普立茲新聞獎(Pulitzer Prizes)5日揭曉，紐約時報 拿下四獎，紐約客雜誌(New Yorker)也獲得三獎。2024年發生的重大新聞當中，獲獎報導主題包括芬太尼危機、美軍政策以及川普 總統去年競選期間的遇刺事件。

非營利新聞調查組織ProPublica連續兩年勇奪具有崇高聲譽的普立茲公共服務獎，記者蘇拉納(Kavitha Surana)、普瑞瑟(Lizzie Presser)、賈拉米洛(Cassandra Jaramillo)、凱朗尼茲(Stacy Kranitz)共同撰寫醫師受限於墮胎法令嚴格限制延誤緊急手術，導致數名孕婦因此喪生。

華盛頓郵報獲兩個獎，包括對川普遇刺事件的報導拿下突發新聞獎，得獎原「具有時效性且有啟發意義」(urgent and illuminating)。華郵另一得獎記者特納斯(Ann Telnaes)今年1月已經辭職，因為編輯部拒絕刊登她諷刺包括郵報老闆貝佐斯(Jeff Bezos)在內等科技界大亨爭相討好川普的評論插畫。特納斯的獲獎原因是「無畏無懼」。

普立茲分別為15個項目頒獎，還有另外8個包括書籍、音樂、劇場等藝術獎項。公共服務獎得主獲頒金牌，其他獎項得主則有1萬5000元獎金。

紐約時報2024年裡對於阿富汗、蘇丹、巴爾的摩以及賓州巴特勒(Butler)的報導共計拿下四獎，凸顯報導層面廣泛，攝影記者米爾斯(Doug Mills)在巴特勒造勢大會現場拍攝的川普遭遇槍擊照片，捕捉到一顆子彈在川普背後劃過，拿下普立茲突發新聞攝影獎。

BREAKING: The New York Times’ Doug Mills has won the 2025 Pulitzer Prize for Breaking News Photography for his images capturing the shooting of Donald Trump, per AP. pic.twitter.com/qD7X78Ucxe — Patrick Webb (@RealPatrickWebb) 2025年5月5日

紐約時報記者阿米德(Azam Ahmed)、高德鮑姆(Christina Goldbaum)、艾金斯(Matthieu Aikins)共同撰寫檢討美國對阿富汗外交政策為何失敗的特稿，獲得普立茲解釋性報導獎。記者華許(Declan Walsh)等人深入蘇丹調查採訪內部衝突，則獲得調查報導獎。

紐約時報與巴爾的摩旗幟報(Baltimore Banner)合作探討當地芬太尼氾濫危機的報導，獲地方報導獎。旗幟報的得獎記者包括艾莉莎．朱(Alissa Zhu，音譯)。