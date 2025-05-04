因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘

哈佛大學前教授、奈米科學家李柏(中)。(路透資料照)

南華早報1日報導，曾因未申報與中國「千人計畫 」關係而於被定罪的哈佛大學 前教授、奈米科學家李柏（Charles Lieber），已加入中國清華大學擔任講座教授。

66歲的李柏是奈米技術應用於生物與醫學領域的先驅，曾在2012年獲得沃爾夫化學獎，並被視為具有競逐諾貝爾獎的資格。

2018年，由於川普政府發起「中國行動計畫」，清查與中國分享敏感資訊的美國科學家，李柏被指控並獲罪。

李柏的實驗室獲得國防部及國家衛生研究院資助，他在接受政府及哈佛大學查問時，曾否認透過武漢理工大學參與中國招攬海外科研人才的「千人計畫」，後來被揭2012年曾與武漢理工大學簽訂「千人計畫高級外國專家」3年合約，同意代表該校發表論文、安排國際會議和申請專利，並收取5萬月薪、15萬生活費及逾150萬美元實驗室經費。

李柏2020年向聯邦調查局探員供稱，每次他訪中後，部分薪資會存入中國的銀行戶口，其他薪資則以現鈔放入信封再放入行李，每次為數約5萬至10萬美元，其後交給妻子用作生活開支以避開報稅 。

波士頓聯邦法院陪審團2021年裁定，李柏對美國政府做出虛假陳述、提交虛假報稅文件、未申報在中國銀行的銀行戶口等6項罪名全部成立。

法院2023年判處李柏罰款及2年監管令，李柏首6個月須軟禁家中。

李柏未來將在清華大學設立的深圳國際研究生院從事研究，並擔任深圳醫學科學院的研究員；該院由曾在普林斯頓大學任教五年、2022年回到中國的生物學家顏寧領導。

清華深圳校區4月28日為李柏舉行任命儀式，由清華大學副校長王宏偉王與顏寧共同為他頒發聘書。