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仇恨殺死六歲巴勒斯坦男童重傷其母 伊州房東判刑53年

記者張聲肇／即時報導
兩年前殘忍砍殺6歲巴勒斯坦男童房客26刀、重傷其母的73歲男子祖巴，2日被法院判處53年徒刑。(美聯社)
兩年前殘忍砍殺6歲巴勒斯坦男童房客26刀、重傷其母的73歲男子祖巴，2日被法院判處53年徒刑。(美聯社)

伊利諾州73歲房東祖巴(Joseph Czuba)兩年前殘忍砍殺6歲巴勒斯坦男童房客26刀、重傷其母，2日被法院判處53年徒刑。

伊利諾州法院陪審團2月28日判決，2023年10月14日謀殺瓦迪·阿法優米(Wadee Alfayoumi)、企圖謀殺夏馨(Hanan Shaheen)、以及仇恨罪成立。

承審法官柏坦尼-湯札克(Amy Bertani-Tomczak)宣判，祖巴殺害男童罪，應監禁30年，隨後為重傷其母繼續坐牢20年；因為仇恨罪，再囚禁3年，總共53年。現年73歲的祖巴活著出獄的機會幾乎為零。

美國伊斯蘭關係議會芝加哥分會(CAIR-Chicago)主席瑞哈卜(Ahmed Rehab)說，刑期再長都無法彌補被奪走的生命，此一判決「是展現司法正義的必要措施。」「瓦迪是無辜的孩子，僅僅因為他是穆斯林，巴勒斯坦裔，雙親家族所鍾愛，就成為仇殺的目標。」

維爾郡州檢察官格拉斯哥(James Glasgow)辦公室表示，祖巴是「道德難容的殺手」，他的行為所造成的衝擊「真的難以理解。」

法官宣判時，祖巴一語不發，辯護律師雷納德也不發表意見。

受害者親屬唯一在法庭上發言的是死者叔公尤瑟夫(Mahmoud Yousef)。他說，刑期再長都不夠，男孩的雙親對他抱著遠大的期望，祖巴卻奪走了這一切。

尤瑟夫請祖巴講出個理由，為甚麼要殺小孩和他媽媽？到底看到什麼新聞，刺激他要這麼殘忍對付自己的房客？祖巴不回答。

檢方指出，2023年10月以色列和哈瑪斯的戰爭爆發後，房客的宗教信仰促成祖巴對房客母子下手。

本案的關鍵證據是被害人夏馨和祖巴離異的妻子瑪麗。夏馨說，祖巴攻擊她後，要找她兒子動手前，罵他們是穆斯林，必須滾蛋。瑪麗說，案發前幾天爆發的以哈戰爭，讓祖巴情緒激動不已。

巴勒斯坦 伊利諾州 哈瑪斯

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