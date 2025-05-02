威州男讓蛇咬數百次 哥大華人教授在其血液找出蛇毒抗體

威斯康辛州男子弗里德為尋找萬能抗蛇毒血清，18年來故意讓毒蛇咬傷數百次，如今科學家從他的血液中，鑑定出兩種可以中和多種蛇類毒液的抗體，未來可望研製出廣泛對抗蛇毒的治療方法。(美聯社)

威斯康辛州 男子弗里德(Tim Friede)為尋找萬能抗蛇毒血清，18年來故意讓毒蛇咬傷數百次，如此為科學「獻身」的行動已有了好結果。哥倫比亞大學華裔 教授鄺彼得(Peter Kwong)2日在「細胞」(Cell)期刊發表研究顯示，科學家已從弗里德血液中，鑑定出兩種可以中和多種蛇類毒液的抗體，未來可望研製出廣泛對抗蛇毒的治療方法。

弗里德對有毒爬行動物深深著迷，在威斯康辛州的家中飼養了數十條毒蛇。為保護自己免受蛇咬傷，他出於好奇，先為自己注射小劑量蛇毒，然後慢慢增加劑量，試圖增強耐受性；弗里德說：「我一開始很害怕；但熟能生巧，也變得更冷靜。」

弗里德近20年來忍受蛇咬和注射的痛苦，冰箱裡裝滿毒液；他在YouTube頻道發布影片展示自己手臂上被各種蛇類咬傷留下的腫脹齒痕，同時也向許多科學家發送電郵，請他們對他身體的耐毒能力進行研究。

鄺彼得表示，當他聽說弗里德的故事時，大感驚奇，「此人用18年創造出驚人抗體，太特別了。」

2日鄺彼得和合作夥伴在「細胞」期刊發表的研究成果，仍屬非常早期；他們從弗里德血液中鑑定出的抗蛇毒血清，僅在小鼠身上進行測試，距離人體試驗還需數年時間。但目前實驗中的治療方法，對包括曼巴蛇和眼鏡蛇在內的蛇類展現出良好療效，但對於包括響尾蛇在內的毒蛇無效。

未參與該研究的利物浦熱帶醫學院(Liverpool School of Tropical Medicine)研究員凱斯韋爾(Nicholas Casewell)對美聯社表示，「儘管前景光明，但仍有許多工作要做。」

弗里德現在受僱於Centivax實驗室，該公司致力開發治療蛇毒的通用療法，資助相關研究。弗里德很高興得知自己迄今長達18年的冒險，有朝一日可以拯救被蛇咬傷的生命。但不斷試圖挑戰死亡極限的他，對任何有意效法的人說：「別這麼做。」