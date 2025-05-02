無國界記者：川普治下美國新聞自由惡化情況堪憂

媒體權利團體「無國界記者組織」今天示警說，美國總統川普 第2任期下，美國「新聞自由惡化情況令人憂心」，且全球各地獨立記者的艱難處境來到「前所未見」程度。

法新社報導，總部設在法國巴黎的無國界記者組織（RSF）過去23年來持續對新聞自由情況進行追蹤。該組織表示，其主要指數已跌到開始記錄以來的最低點。

無國界記者組織針對全球新聞自由進行的年度評比作成如此結論：世界上半數國家新聞工作環境低劣，為這項指數歷來首見，僅有不到1/4國家狀況尚可。

無國界記者組織編輯主任波坎德（Anne Bocande）強調，根據事實進行報導的做法因經濟壓力而遭到削弱，財務困境導致許多獨立新聞機構被迫關閉。

根據該組織，線上廣告開支持續走升，去年達到2473億美元。儘管如此，臉書（Facebook）、谷歌 （Google）、亞馬遜 （Amazon）等網路巨擘在其中所占比重與日俱增，而非媒體公司。

無國界記者組織同時強調，川普對美國之音（Voice of America）、自由歐洲電台（Radio Free Europe）等國家支持的廣電媒體，以及對資助海外媒體的美國對外發展援助分別大砍財務支持，使情況為之惡化。

美國在無國界記者組織「世界新聞自由指數」（World Press Freedom Index）去年的排名已滑落10名，今年又掉2名而來到第57名，落居曾飽受戰禍的西非國家獅子山共和國之後。

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