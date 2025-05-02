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聯邦嚴查白卡導致經費遲發 醫院裁員、暫停廠商付款

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聯邦嚴查白卡導致經費遲發 醫院裁員、暫停廠商付款

記者顏伶如／即時報導
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白卡經費遲發，某些醫院苦等姍姍來遲的數百萬撥款。示意圖。(美聯社檔案照)
白卡經費遲發，某些醫院苦等姍姍來遲的數百萬撥款。示意圖。(美聯社檔案照)

華爾街日報(WSJ)2日獨家報導，聯邦政府從嚴審查俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)導致經費遲發，全國各地某些醫院苦等姍姍來遲的數百萬款項之際，為了節省開銷紛紛開始裁撤員工、暫停付款給供應商。

報導指出，聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)收到各州請款之後處理速度緩慢，對醫院財務造成壓力。醫院仰賴聯邦經費彌補資金不足，聯邦撥款對於維持醫院服務具有重要影響。

至少十州有醫院表示，聯邦醫療服務中心的請款作業變得異常緩慢，有一些2024年秋季的案件迄今尚未處理。

代表州內28家醫院的「夏威夷醫療協會」(Healthcare Association of Hawaii)執行長雷瑟爾(Hilton Raethel)，每個月有數千萬經費沒有撥給醫院，導致醫院現金庫存用盡。

雷瑟爾說，夏威夷州的19家私立醫院累計有2億4000萬元的聯邦經費還沒拿到，這些款項原本今年初就該拿到。

根據聯邦醫療服務中心官方網站資料，從今年1月17日到2月底之間，並沒有披准任何州政府提出的請款案件，2月底過後只有少數案件獲得批准。

聯邦醫療服務中心發言人表示，出現延誤是因為請款案件數量大增，從2024年底以來收到150多件請款案，但過去一整年的請款案僅有4件。

聯邦醫療服務中心發言人表示，除了案件數量增加之外，2024年5月通過的加強監督聯邦新規，也讓審查請款的時間拖長，因為聯邦醫療服務中心必須與各州配合，確保請款案件符合新規所有要求。發言人說，政權輪替使得某些程序出現暫時耽擱。

「華盛頓州醫院協會」(Washington State Hospital Association)執行主任凱西‧沙爾(Cassie Sauer)說，由於聯邦款項遲發，州內醫院對於原本要推出的新服務臨時喊停，人事異動、添購設備同樣暫停。她說，有家醫院核磁共振成像(MRI)機器壞掉，卻沒錢買新的。

位於華州偏鄉地區的奧林匹亞醫學中心(Olympic Medical Center)原本3月就應收到1200萬聯邦經費，但迄今還沒拿到。奧林匹亞醫學中心有75%病患是白卡或紅藍卡使用者。

夏威夷州 白卡 Medicaid

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