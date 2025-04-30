川普不滿紐約時報對CBS訴訟案報導 揚言提告

美國總統川普。路透

美國總統川普 今天表示，他正在考慮對「紐約時報 」（The New York Times）採取法律行動。這是他攻擊美國主要新聞媒體的最新1例。

法新社報導，川普（Donald Trump）在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文，抨擊紐約時報針對他控告美國哥倫比亞廣播公司（CBS）母公司派拉蒙（Paramount）一事所做的相關報導。

這起訴訟是關於CBS節目「60分鐘」（60 Minutes）在去年美國總統大選前對川普對手、民主黨候選人賀錦麗 （Kamala Harris）所做的專訪。川普指控這段訪問經過剪接，刪掉了賀錦麗令人尷尬的回答。

近日包括紐約時報在內有數家美國媒體報導，派拉蒙高層為了有助公司出售案獲得監管當局批准，而同意了數個方案要與川普和解官司。

但這些報導也說，許多法律專家認為川普的提告沒有事實根據，很可能在新聞自由受到廣泛保護之下，訴訟遭到駁回或打輸官司。

川普今天在貼文中指控紐時的報導構成「侵權干擾」（tortious interference）。這個法律用詞指的是第3方的行為刻意損害了1份合約或商業關係。

川普表示，他對「60分鐘」、CBS和派拉蒙的提告會大贏，但紐時的報導卻宣稱「有人」說這件官司沒有事實根據。

川普寫道：「以前從未有過像這樣違法創造1名（美國）總統候選人的回答，他們必須付出代價，紐時也必須為了他們很可能的不合法行為而受到追究。」