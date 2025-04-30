REAL ID即將上路 這些TSA認可證件也能搭機

運輸安全管理局（TSA）列舉出可供成年旅客在機場使用的替代證件。（美聯社）

真實身分證（REAL ID）即將於5月7日上路，如果你想搭乘飛機出門度假，就需要有REAL ID。不過，有沒有其他允許搭機的身分證明文件呢？答案是有的。

TSA認可的REAL ID替代證件有哪些？據雅虎新聞網站報導，運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）列出了可供成年旅客在機場使用的替代身分證件（請注意，身分證件清單可能會有所變動；請務必在旅行前查看清單）。

以下是 TSA 認可的替代身分證件清單：

•各州監理單位核發的強化駕駛執照（EDL）或強化身分證（EID）

•美國護照

•美國護照卡

•國土安全部核發的可信旅行者卡（Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST）

•美國國防部證件，包括發放給家屬證件

•永久居民卡（綠卡）

•邊境 通行卡

•聯邦認可部落／印第安部落簽發含照片身分證

•HSPD-12 PIV 卡

•合法入境之外國護照

•加拿大 駕照或加拿大印第安及北方事務卡

•運輸人員身分證

•美國公民及移民服務局就業授權卡（I-766）

•美國商船船員證書（Merchant Mariner Credential）

•退伍軍人健康識別卡（VHIC）

如果沒有REAL ID，但仍需搭乘飛機怎麼辦？

根據運輸安全管理局說明，機場工作人員會要求旅客完成身分驗證，包括收集個人信息，例如姓名與現居地址。旅客身分經確認後將允許進入安檢站，可能需接受額外安檢。