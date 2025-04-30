對五角大廈有龐大影響力？赫塞斯妻子被曝常下指導棋

赫塞斯的妻子珍妮佛在參議院人事任命案聽證會期間全程盯場。（路透）

華盛頓郵報30日報導，國防部 長赫塞斯 (Pete Hegseth)的妻子珍妮佛(Jennifer Hegseth)扮演極不尋常角色，介入五角大廈 事務。知情人士說，40歲的珍妮佛插手項目包括安排部長媒體受訪行程、與求官者見面。

消息人士指出，赫塞斯履新的第一個全天上班日，珍妮佛就對部長幕僚提出要求，希望助理剪輯赫塞斯接受媒體訪問的談話影片並上傳到部長社群媒體官方帳號。

報導指出，國防官員知道珍妮佛曾任福斯新聞(Fox News)製作人，在參議院人事任命案聽證會期間全程盯場，可是沒有公職經驗，在川普政府裡更沒有任何指派職務。一名消息人士說，珍妮佛經常下指導棋，吩咐幕僚赫塞斯應該拍攝哪些影片、發表哪些聲明、如何面對媒體。

赫塞斯最近兩度傳出在Signal通訊軟體群組透露美軍對葉門軍事行動的機密，其中一個群組成員就包括珍妮佛。

報導指出，珍妮佛在多個場合告知幕僚已經安排好赫塞斯接受媒體訪問的行程，凸顯某些官員對於她對某些五角大廈事務擁有龐大影響力的憂慮，通常部長接受媒體訪問是由國防部媒體部門專人打理，不是部長妻子負責。

兩名知情人士說，對於五角大廈的政治任命職位，珍妮佛與數名求官者見面，如同負責求職面試(job interviews)；珍妮佛最近幫忙美軍陸戰隊上校布瑞亞(Ricky Buria)遊說，布瑞亞被爆料迅速申請退休以便爭取部長顧問的政務官職位。

消息人士表示，赫塞斯國防部辦公室裡掛著妻子與家人的多張巨幅照片，雖然部長辦公室放家人照片相當普遍，但赫塞斯懸掛照片風格則相當少見。