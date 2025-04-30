我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

是拜登的錯？川普:這不是我的市場 動盪與關稅無關

知名蘋果汁潛藏黴菌污染 28州宣布召回

對五角大廈有龐大影響力？赫塞斯妻子被曝常下指導棋

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
赫塞斯的妻子珍妮佛在參議院人事任命案聽證會期間全程盯場。（路透）
赫塞斯的妻子珍妮佛在參議院人事任命案聽證會期間全程盯場。（路透）

華盛頓郵報30日報導，國防部赫塞斯(Pete Hegseth)的妻子珍妮佛(Jennifer Hegseth)扮演極不尋常角色，介入五角大廈事務。知情人士說，40歲的珍妮佛插手項目包括安排部長媒體受訪行程、與求官者見面。

消息人士指出，赫塞斯履新的第一個全天上班日，珍妮佛就對部長幕僚提出要求，希望助理剪輯赫塞斯接受媒體訪問的談話影片並上傳到部長社群媒體官方帳號。

報導指出，國防官員知道珍妮佛曾任福斯新聞(Fox News)製作人，在參議院人事任命案聽證會期間全程盯場，可是沒有公職經驗，在川普政府裡更沒有任何指派職務。一名消息人士說，珍妮佛經常下指導棋，吩咐幕僚赫塞斯應該拍攝哪些影片、發表哪些聲明、如何面對媒體。

赫塞斯最近兩度傳出在Signal通訊軟體群組透露美軍對葉門軍事行動的機密，其中一個群組成員就包括珍妮佛。

報導指出，珍妮佛在多個場合告知幕僚已經安排好赫塞斯接受媒體訪問的行程，凸顯某些官員對於她對某些五角大廈事務擁有龐大影響力的憂慮，通常部長接受媒體訪問是由國防部媒體部門專人打理，不是部長妻子負責。

兩名知情人士說，對於五角大廈的政治任命職位，珍妮佛與數名求官者見面，如同負責求職面試(job interviews)；珍妮佛最近幫忙美軍陸戰隊上校布瑞亞(Ricky Buria)遊說，布瑞亞被爆料迅速申請退休以便爭取部長顧問的政務官職位。

消息人士表示，赫塞斯國防部辦公室裡掛著妻子與家人的多張巨幅照片，雖然部長辦公室放家人照片相當普遍，但赫塞斯懸掛照片風格則相當少見。

赫塞斯 五角大廈 國防部

上一則

洛杉磯港下周貨運量恐崩減35% 零售商再5到7周感受衝擊

延伸閱讀

川普100天／川普自誇治理全世界 稱台日韓犧牲美變繁榮

川普100天／川普自誇治理全世界 稱台日韓犧牲美變繁榮
福斯新聞：防長赫塞斯爭議不斷 共和黨內支持鬆動

福斯新聞：防長赫塞斯爭議不斷 共和黨內支持鬆動
赫塞斯遭爆偷拉「髒線」 繞開資安防護用Signal傳機密

赫塞斯遭爆偷拉「髒線」 繞開資安防護用Signal傳機密
大撒幣設化妝間？赫塞斯被諷「五角大廈公主」

大撒幣設化妝間？赫塞斯被諷「五角大廈公主」

熱門新聞

范斯一家（中） 19日在羅馬訪問。（美聯社）

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

2025-04-23 12:54
美派駐聯合國副政治參事吳婷在聯合國發言時，特意以中文說「中國言行不一，說一套做一套」，並說「我們強調中國濫用聯合國大會第2758號決議」。(擷自webtv.un.org)

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

2025-04-24 17:42
一批中國學生持學生簽證進入美國，準備就讀緬因州私立湯瑪斯學院，卻集體消失，引起聯邦司法部關注及調查。(取自緬因州旅遊網www.mainetourism.com)

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

2025-04-26 08:45
全美最有錢19戶家庭在2024年裡財富增加約1兆。圖為紐約市高樓。(路透)

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

2025-04-23 09:04
曾揭發淫魔富商艾普斯坦及安德魯王子等權貴性侵案的吉佛瑞在澳洲自盡身亡，得年41歲。(美聯社)

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

2025-04-26 13:17
有犯罪學和心理學背景的網友分享搭網路叫車的自保方式。Uber示意圖，非新聞相關事件。(路透)

Uber司機好心給瓶水不能接？專家提醒網路叫車自保原則

2025-04-24 19:42

超人氣

更多 >
個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧

個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧
不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來

不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來
顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評

顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評
商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議
家中必備延長線 但這10種電器設備不宜使用

家中必備延長線 但這10種電器設備不宜使用