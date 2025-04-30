華郵政治評論員巴伊：馬斯克與星鏈是貿易戰的真正贏家

科技富豪馬斯克（Elon Musk）。（路透）

華盛頓郵報政治評論員巴伊（Matt Bai）30日在專欄撰文指出，許多美國企業過去幾周受到貿易戰衝擊而焦頭爛額，甚至面臨生存危機，但科技富豪馬斯克 （Elon Musk）的衛星網路事業星鏈（Starlink）卻頗有斬獲：3月間在印度 擺脫多年法規障礙，與當地兩大網路供應商達成分銷協議，在巴基斯坦也獲得批准，越南則為星鏈豁免必須跟本土公司合作的要求，宣布與星鏈推出為期5年的測試計畫。

對美國出口服裝規模排名全球第二的孟加拉，終於打破持續數月的談判僵局，宣布與星鏈達成協議。賴索托官員放下長期以來對星鏈身為外資公司的反對，同意核發執照。

巴伊指出，星鏈實現一連串擴張的同時，馬斯克被世人視為華府最有權力的第二號人物，引發某些爭議。巴伊寫道：「美國貿易夥伴是否擔心川普總統全面開徵關稅的威脅，才會基於政治利多考量而急著讓馬斯克進入當地市場？還是馬斯克向這些國家施壓，為星鏈打入市場清除障礙？」

巴伊寫道，孟加拉並不是為了避免關稅而跟馬斯克討論星鏈的唯一國家。就在孟加拉特使拉赫曼（Khalilur Rahman）2月月訪問華府的同一周，根據「今日印度」（India Today）報導，馬斯克與印度總理莫迪（Narendra Modi）在白宮斜對面的布萊爾賓館（Blair House）會面，討論重點是星鏈在印度等待批准的執照申請，報導搭配照片顯示馬斯克帶著三個孩子與莫迪同坐。

對於馬斯克與外國政府首長討論，星鏈則連續取得協議，參院情報委員會資深成員、民主黨籍維吉尼亞州聯邦參議員華納（Mark Warner）受訪時說：「這幾乎觸犯我們國家長期以來的所有操守與法律的標準。」華納說，馬斯克創立幾家非常傑出的企業，但這些公司不應獲得特別禮遇，「創辦人身兼政府角色，強迫其他國家接受」。

巴伊指出，馬斯克政府工作與私人企業之間的利益衝突多到罄竹難書，星鏈執照申請不但包括在貿易談判裡，星鏈服務還安裝在各個聯邦機關，包括白宮，很快還將獲得聯邦補助，為低收入社區提供服務。國家航空暨太空 總署（NASA）署長艾薩克曼（Jared Isaacman）是馬斯克朋友，曾負責馬斯克太空探索科技公司（SpaceX）的首次太空民航任務，現在則主管SpaceX參與競標的案件。

巴伊表示，從星鏈近來頻頻達成協議看來，「我們怎麼知道馬斯克不是代表其他政府發動反關稅遊說，換取這些政府取消他事業面臨障礙？我們無從得知，這正是道德操守法規必須存在的理由。」