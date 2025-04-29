我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無證客使用假名假證件 卻因社群網站照片露餡被捕

美財長：川普政府願意全額補償遷廠到美國的企業

蓋茲基金會等組織成立5億美元基金 助拯救產婦幼兒生命

中央社倫敦29日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蓋茲基金會（Gates Foundation）等慈善組織今天創立1個規模近5億美元基金，以協助在撒哈拉沙漠以南非洲（sub-Saharan Africa）拯救新生兒與產婦生命。美聯社
蓋茲基金會（Gates Foundation）等慈善組織今天創立1個規模近5億美元基金，以協助在撒哈拉沙漠以南非洲（sub-Saharan Africa）拯救新生兒與產婦生命。美聯社

蓋茲基金會（Gates Foundation）等慈善組織今天創立1個規模近5億美元基金，以協助在撒哈拉沙漠以南非洲（sub-Saharan Africa）拯救新生兒與產婦生命。

路透報導，「起始基金」（Beginnings Fund）今天在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比開始運作，基金的另個主要出資方是阿聯最近成立的穆罕默德賓扎耶德人道基金會（Mohamed Bin Zayed Foundation for Humanity）。

起始基金執行長康艾瑟（Alice Kang’ethe）接受路透訪問時表示，這項計畫已籌備至少1年，但在美國現任政府撤出國際援助及多國跟進後，起始基金扮演的角色已變得更加重要。

康艾瑟本月稍早時表示，這項計畫推出的「正是時候」。她並強調，起始基金不會像許多傳統贊助計畫採用空降的專家或技術，而會鎖定與非洲各政府、專家及組織一同合作。

穆罕默德賓扎耶德人道基金會的發言人拉瑪希（Tala Al Ramahi）則表示：「2個世代之前...阿聯女性常常在生產時死亡。超過半數的兒童沒能活過童年。」她說，從情況改善過程中學習到的經驗，可供未來努力行動借鑑。

起始基金的目標是在2030年底前拯救30萬名產婦與新生兒的生命，並將有品質的照護擴大至3400萬名新生兒與母親。

起始基金計劃在衣索比亞、迦納、肯亞、馬拉威、賴索托、奈及利亞、盧安達、坦尚尼亞、烏干達和辛巴威等國運作，並把焦點放在低成本干預及緩和負荷過重的醫院人力。

南非

上一則

花旗銀行發生全國性系統故障 儲蓄帳戶無法使用

延伸閱讀

路透：印度擬向美國提出罕見條件 給予未來最惠國待遇

路透：印度擬向美國提出罕見條件 給予未來最惠國待遇
高齡產婦變多 生育率首次超過未成年人

高齡產婦變多 生育率首次超過未成年人
產能過剩、需求疲軟 中國鋼鐵市場擬減產

產能過剩、需求疲軟 中國鋼鐵市場擬減產
中歐關係急轉？歐盟對中建築機械加徵最高66.7%關稅

中歐關係急轉？歐盟對中建築機械加徵最高66.7%關稅

熱門新聞

范斯一家（中） 19日在羅馬訪問。（美聯社）

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

2025-04-23 12:54
美派駐聯合國副政治參事吳婷在聯合國發言時，特意以中文說「中國言行不一，說一套做一套」，並說「我們強調中國濫用聯合國大會第2758號決議」。(擷自webtv.un.org)

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

2025-04-24 17:42
一批中國學生持學生簽證進入美國，準備就讀緬因州私立湯瑪斯學院，卻集體消失，引起聯邦司法部關注及調查。(取自緬因州旅遊網www.mainetourism.com)

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

2025-04-26 08:45
全美最有錢19戶家庭在2024年裡財富增加約1兆。圖為紐約市高樓。(路透)

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

2025-04-23 09:04
曾揭發淫魔富商艾普斯坦及安德魯王子等權貴性侵案的吉佛瑞在澳洲自盡身亡，得年41歲。(美聯社)

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

2025-04-26 13:17
有犯罪學和心理學背景的網友分享搭網路叫車的自保方式。Uber示意圖，非新聞相關事件。(路透)

Uber司機好心給瓶水不能接？專家提醒網路叫車自保原則

2025-04-24 19:42

超人氣

更多 >
善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙像搭頭等艙

善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙像搭頭等艙
吵了一輩子「3對生肖夫妻」天生不對盤 常年爭執像前世有仇

吵了一輩子「3對生肖夫妻」天生不對盤 常年爭執像前世有仇
洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害

洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害
Cybertruck大打折扣 促銷清庫存

Cybertruck大打折扣 促銷清庫存
加拿大汽車衝撞事件釀11死 環球郵報曝嫌犯背景：來自台灣

加拿大汽車衝撞事件釀11死 環球郵報曝嫌犯背景：來自台灣