蓋茲基金會等組織成立5億美元基金 助拯救產婦幼兒生命

蓋茲基金會（Gates Foundation）等慈善組織今天創立1個規模近5億美元基金，以協助在撒哈拉沙漠以南非洲（sub-Saharan Africa）拯救新生兒與產婦生命。美聯社

蓋茲基金會（Gates Foundation）等慈善組織今天創立1個規模近5億美元基金，以協助在撒哈拉沙漠以南非 洲（sub-Saharan Africa）拯救新生兒與產婦生命。

路透報導，「起始基金」（Beginnings Fund）今天在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比開始運作，基金的另個主要出資方是阿聯最近成立的穆罕默德賓扎耶德人道基金會（Mohamed Bin Zayed Foundation for Humanity）。

起始基金執行長康艾瑟（Alice Kang’ethe）接受路透訪問時表示，這項計畫已籌備至少1年，但在美國現任政府撤出國際援助及多國跟進後，起始基金扮演的角色已變得更加重要。

康艾瑟本月稍早時表示，這項計畫推出的「正是時候」。她並強調，起始基金不會像許多傳統贊助計畫採用空降的專家或技術，而會鎖定與非洲各政府、專家及組織一同合作。

穆罕默德賓扎耶德人道基金會的發言人拉瑪希（Tala Al Ramahi）則表示：「2個世代之前...阿聯女性常常在生產時死亡。超過半數的兒童沒能活過童年。」她說，從情況改善過程中學習到的經驗，可供未來努力行動借鑑。

起始基金的目標是在2030年底前拯救30萬名產婦與新生兒的生命，並將有品質的照護擴大至3400萬名新生兒與母親。

起始基金計劃在衣索比亞、迦納、肯亞、馬拉威、賴索托、奈及利亞、盧安達、坦尚尼亞、烏干達和辛巴威等國運作，並把焦點放在低成本干預及緩和負荷過重的醫院人力。