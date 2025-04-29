我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美財長：川普政府願意全額補償遷廠到美國的企業

花旗銀行發生全國性系統故障 用戶無法使用儲蓄帳戶

白宮官員與網紅都戴 十字架項鍊成信仰與文化熱門首飾

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
司法部長邦迪喜愛配戴十字架項鍊。(歐新社)
司法部長邦迪喜愛配戴十字架項鍊。(歐新社)

紐約時報29日報導，從白宮官員、流行歌手到網紅，十字架項鍊如今隨處可見，成為位居信仰與文化交匯點的熱門首飾。每周要上電視好幾次的白宮發言人李威特(Karoline Leavitt)、司法部長邦迪(Pam Bondi)，就常戴著十字架項鍊現身鏡頭前。

創作歌手查普爾羅恩(Chappell Roan)9月出席MTV音樂錄影帶大獎(MTV Video Music Awards)頒獎典禮時，戴著特大號十字架項鍊。流行女歌手莎賓娜卡本特(Sabrina Carpenter)在單曲「Please Please Please」音樂錄影帶裡也戴著十字架項鍊。流行網站Ssense目前有將近50款十字架項鍊供消費者選購，Kendra Scott與Zales等主流珠寶商紛紛推出各種十字架造型飾品。

59歲的邦迪在聲明中說，項鍊是表達身為「堅定基督徒」信仰。她說：「信仰對我非常重要，讓我渡過每一天。」

基督徒年輕女性透過TikTok分享十字架項鍊對自己有何意義，並說項鍊為帶來歸屬感，能與其他教友產生共鳴。

奧克拉荷馬大學(University of Oklahoma)20歲學生莎吉‧米爾斯(Sage Mills)在TikTok影片中說，看到李威特、邦迪等政府官員戴著十字架項鍊，「讓我覺得很棒，因為我知道位居要職政府要員重視上帝」。

非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)今年2月公布統計顯示，全美成年人當中有62%自認為基督徒。從年度宗教研究報告則可看出，全國基督徒人口經過數十年減少之後，如今已經趨於穩定。

報導指出，十字架的文化意涵變得越來越不容易界定，因為十字架如今有了不同解讀，政治價值的意義越來越多。川普總統二度執政之後，許多川普政府官員選擇戴十字架項鍊。邦迪就有多款十字架項鍊，但最常亮相的是從佛羅里達州坦帕(Tampa)Mavilo珠寶店購買的鑲鑽十字架項鍊。

李威特並不是第一個經常帶著十字架項鍊主持白宮新聞簡報會的發言人，川普第一任期的白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)就戴十字架項鍊。27歲的李威特說，十字架項鍊是任何造型的「完美配件」，提醒自己唯有在信仰裡才能找到力量。

白宮 川普 TikTok

上一則

無證客使用假名假證件 卻因社群網站照片露餡被捕

下一則

花旗銀行發生全國性系統故障 用戶無法使用儲蓄帳戶

延伸閱讀

美股早盤史坦普500小跌 亞馬遜被白宮狠批 股價下殺逾2%

美股早盤史坦普500小跌 亞馬遜被白宮狠批 股價下殺逾2%
亞馬遜擬標示關稅成本 白宮：有敵意的政治行為

亞馬遜擬標示關稅成本 白宮：有敵意的政治行為
川普誇耀「投資美國」政績 找黃仁勳等CEO赴白宮高調背書

川普誇耀「投資美國」政績 找黃仁勳等CEO赴白宮高調背書
川普上任百日 13.9萬無證客已驅逐出境

川普上任百日 13.9萬無證客已驅逐出境

熱門新聞

范斯一家（中） 19日在羅馬訪問。（美聯社）

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

2025-04-23 12:54
美派駐聯合國副政治參事吳婷在聯合國發言時，特意以中文說「中國言行不一，說一套做一套」，並說「我們強調中國濫用聯合國大會第2758號決議」。(擷自webtv.un.org)

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

2025-04-24 17:42
一批中國學生持學生簽證進入美國，準備就讀緬因州私立湯瑪斯學院，卻集體消失，引起聯邦司法部關注及調查。(取自緬因州旅遊網www.mainetourism.com)

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

2025-04-26 08:45
全美最有錢19戶家庭在2024年裡財富增加約1兆。圖為紐約市高樓。(路透)

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

2025-04-23 09:04
曾揭發淫魔富商艾普斯坦及安德魯王子等權貴性侵案的吉佛瑞在澳洲自盡身亡，得年41歲。(美聯社)

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

2025-04-26 13:17
圖為紐約州REAL ID樣貌模板。（DMV提供）

國土安全部備忘錄：REAL ID讓無證移民幾乎沒辦法搭機

2025-04-21 10:29

超人氣

更多 >
善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙像搭頭等艙

善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙像搭頭等艙
吵了一輩子「3對生肖夫妻」天生不對盤 常年爭執像前世有仇

吵了一輩子「3對生肖夫妻」天生不對盤 常年爭執像前世有仇
這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價

這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價
洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害

洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害
Cybertruck大打折扣 促銷清庫存

Cybertruck大打折扣 促銷清庫存