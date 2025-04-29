白宮官員與網紅都戴 十字架項鍊成信仰與文化熱門首飾

司法部長邦迪喜愛配戴十字架項鍊。(歐新社)

紐約時報29日報導，從白宮 官員、流行歌手到網紅，十字架項鍊如今隨處可見，成為位居信仰與文化交匯點的熱門首飾。每周要上電視好幾次的白宮發言人李威特(Karoline Leavitt)、司法部長邦迪(Pam Bondi)，就常戴著十字架項鍊現身鏡頭前。

創作歌手查普爾羅恩(Chappell Roan)9月出席MTV音樂錄影帶大獎(MTV Video Music Awards)頒獎典禮時，戴著特大號十字架項鍊。流行女歌手莎賓娜卡本特(Sabrina Carpenter)在單曲「Please Please Please」音樂錄影帶裡也戴著十字架項鍊。流行網站Ssense目前有將近50款十字架項鍊供消費者選購，Kendra Scott與Zales等主流珠寶商紛紛推出各種十字架造型飾品。

59歲的邦迪在聲明中說，項鍊是表達身為「堅定基督徒」信仰。她說：「信仰對我非常重要，讓我渡過每一天。」

基督徒年輕女性透過TikTok 分享十字架項鍊對自己有何意義，並說項鍊為帶來歸屬感，能與其他教友產生共鳴。

奧克拉荷馬大學(University of Oklahoma)20歲學生莎吉‧米爾斯(Sage Mills)在TikTok影片中說，看到李威特、邦迪等政府官員戴著十字架項鍊，「讓我覺得很棒，因為我知道位居要職政府要員重視上帝」。

非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)今年2月公布統計顯示，全美成年人當中有62%自認為基督徒。從年度宗教研究報告則可看出，全國基督徒人口經過數十年減少之後，如今已經趨於穩定。

報導指出，十字架的文化意涵變得越來越不容易界定，因為十字架如今有了不同解讀，政治價值的意義越來越多。川普 總統二度執政之後，許多川普政府官員選擇戴十字架項鍊。邦迪就有多款十字架項鍊，但最常亮相的是從佛羅里達州坦帕(Tampa)Mavilo珠寶店購買的鑲鑽十字架項鍊。

李威特並不是第一個經常帶著十字架項鍊主持白宮新聞簡報會的發言人，川普第一任期的白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)就戴十字架項鍊。27歲的李威特說，十字架項鍊是任何造型的「完美配件」，提醒自己唯有在信仰裡才能找到力量。