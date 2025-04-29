無證客使用假名假證件 卻因社群網站照片露餡被捕

加州一名委內瑞拉黑幫無證客使用假名與假證件，卻因在社群網站展示揮舞手榴彈與步槍的影像而被國土安全調查處發現。影片中他作勢要拉手榴彈的引信。(擷自Facebook@Kevin Steele)

社群網站 照片成了聯邦調查人員核對無證移民 身分的利器，福斯新聞網(Fox News)29日報導，一名委內瑞拉無證客使用假名與假證件，卻因社群網站上傳照片讓真實身分露餡，上周在加州 遭到國土安全部國土安全調查處(Homeland Security Investigations，HSI)幹員逮捕。

影片來源：Facebook@Kevin Steele

川普政府資深官員指出，委內瑞拉男子加列葛斯(Yonaiker Gallegos)一直使用假名「馬丁尼茲-拉莫斯」(Yoniaker Rafel Martinez-Ramos)，因為持有偽造身分證件、使用空頭支票等輕罪罪名在加州遭到收押。

官員指出，國土安全調查處根據加列葛斯被捕時被警察機關查扣的私人物品，從「馬丁尼茲-拉莫斯」假名開始追查真實身分；國土安全處全國黑幫調查小組(National Gang Unit)取得加列葛斯被捕時的洛杉磯郡(Los Angeles County)建檔監獄照與刺青照，從社群網站發文與照片展開比對，最後透過臉部辨識技術確認加列葛斯真實身分。

報導指出，在社群網站影片中，加列葛斯曾拿著手榴彈與步槍在鏡頭前展示。

官員指出，加列葛斯25日遭到國土安全部幹員逮捕，罪名是觸犯美國法典第8卷(Title 8)移民法規。官員說，經過身份確認，加列葛斯是「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua或譯Train of Aragua)黑幫在加州地區派系領袖。

報導指出，國土安全調查處洛杉磯辦公室在加州州政府、地方政府配合之下，以移民罪名逮捕加列葛斯並移交聯邦羈押。