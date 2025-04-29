無證客使用假名假證件 卻因社群網站照片露餡被捕
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社群網站照片成了聯邦調查人員核對無證移民身分的利器，福斯新聞網(Fox News)29日報導，一名委內瑞拉無證客使用假名與假證件，卻因社群網站上傳照片讓真實身分露餡，上周在加州遭到國土安全部國土安全調查處(Homeland Security Investigations，HSI)幹員逮捕。
影片來源：Facebook@Kevin Steele
川普政府資深官員指出，委內瑞拉男子加列葛斯(Yonaiker Gallegos)一直使用假名「馬丁尼茲-拉莫斯」(Yoniaker Rafel Martinez-Ramos)，因為持有偽造身分證件、使用空頭支票等輕罪罪名在加州遭到收押。
官員指出，國土安全調查處根據加列葛斯被捕時被警察機關查扣的私人物品，從「馬丁尼茲-拉莫斯」假名開始追查真實身分；國土安全處全國黑幫調查小組(National Gang Unit)取得加列葛斯被捕時的洛杉磯郡(Los Angeles County)建檔監獄照與刺青照，從社群網站發文與照片展開比對，最後透過臉部辨識技術確認加列葛斯真實身分。
報導指出，在社群網站影片中，加列葛斯曾拿著手榴彈與步槍在鏡頭前展示。
官員指出，加列葛斯25日遭到國土安全部幹員逮捕，罪名是觸犯美國法典第8卷(Title 8)移民法規。官員說，經過身份確認，加列葛斯是「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua或譯Train of Aragua)黑幫在加州地區派系領袖。
報導指出，國土安全調查處洛杉磯辦公室在加州州政府、地方政府配合之下，以移民罪名逮捕加列葛斯並移交聯邦羈押。
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