我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美財長：川普政府願意全額補償遷廠到美國的企業

花旗銀行發生全國性系統故障 用戶無法使用儲蓄帳戶

無證客使用假名假證件 卻因社群網站照片露餡被捕

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州一名委內瑞拉黑幫無證客使用假名與假證件，卻因在社群網站展示揮舞手榴彈與步槍的影像而被國土安全調查處發現。影片中他作勢要拉手榴彈的引信。(擷自Facebook@Kevin Steele)
加州一名委內瑞拉黑幫無證客使用假名與假證件，卻因在社群網站展示揮舞手榴彈與步槍的影像而被國土安全調查處發現。影片中他作勢要拉手榴彈的引信。(擷自Facebook@Kevin Steele)

社群網站照片成了聯邦調查人員核對無證移民身分的利器，福斯新聞網(Fox News)29日報導，一名委內瑞拉無證客使用假名與假證件，卻因社群網站上傳照片讓真實身分露餡，上周在加州遭到國土安全部國土安全調查處(Homeland Security Investigations，HSI)幹員逮捕。

影片來源：Facebook@Kevin Steele

川普政府資深官員指出，委內瑞拉男子加列葛斯(Yonaiker Gallegos)一直使用假名「馬丁尼茲-拉莫斯」(Yoniaker Rafel Martinez-Ramos)，因為持有偽造身分證件、使用空頭支票等輕罪罪名在加州遭到收押。

官員指出，國土安全調查處根據加列葛斯被捕時被警察機關查扣的私人物品，從「馬丁尼茲-拉莫斯」假名開始追查真實身分；國土安全處全國黑幫調查小組(National Gang Unit)取得加列葛斯被捕時的洛杉磯郡(Los Angeles County)建檔監獄照與刺青照，從社群網站發文與照片展開比對，最後透過臉部辨識技術確認加列葛斯真實身分。

報導指出，在社群網站影片中，加列葛斯曾拿著手榴彈與步槍在鏡頭前展示。

官員指出，加列葛斯25日遭到國土安全部幹員逮捕，罪名是觸犯美國法典第8卷(Title 8)移民法規。官員說，經過身份確認，加列葛斯是「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua或譯Train of Aragua)黑幫在加州地區派系領袖。

報導指出，國土安全調查處洛杉磯辦公室在加州州政府、地方政府配合之下，以移民罪名逮捕加列葛斯並移交聯邦羈押。

加州 社群網站 移民

上一則

高齡產婦變多 生育率首次超過未成年人

下一則

白宮官員與網紅都戴 十字架項鍊成信仰與文化熱門首飾

延伸閱讀

涉地鐵車廂內性侵男屍 44歲男嫌被捕

涉地鐵車廂內性侵男屍 44歲男嫌被捕
125年前守護行動保住大盆地紅杉 催生加州首個州立公園

125年前守護行動保住大盆地紅杉 催生加州首個州立公園
科切拉音樂節 違規被捕增16%

科切拉音樂節 違規被捕增16%
2025治癒加州系列十之3（Healing California）

2025治癒加州系列十之3（Healing California）

熱門新聞

范斯一家（中） 19日在羅馬訪問。（美聯社）

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

2025-04-23 12:54
美派駐聯合國副政治參事吳婷在聯合國發言時，特意以中文說「中國言行不一，說一套做一套」，並說「我們強調中國濫用聯合國大會第2758號決議」。(擷自webtv.un.org)

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

2025-04-24 17:42
一批中國學生持學生簽證進入美國，準備就讀緬因州私立湯瑪斯學院，卻集體消失，引起聯邦司法部關注及調查。(取自緬因州旅遊網www.mainetourism.com)

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

2025-04-26 08:45
全美最有錢19戶家庭在2024年裡財富增加約1兆。圖為紐約市高樓。(路透)

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

2025-04-23 09:04
曾揭發淫魔富商艾普斯坦及安德魯王子等權貴性侵案的吉佛瑞在澳洲自盡身亡，得年41歲。(美聯社)

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

2025-04-26 13:17
圖為紐約州REAL ID樣貌模板。（DMV提供）

國土安全部備忘錄：REAL ID讓無證移民幾乎沒辦法搭機

2025-04-21 10:29

超人氣

更多 >
善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙像搭頭等艙

善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙像搭頭等艙
吵了一輩子「3對生肖夫妻」天生不對盤 常年爭執像前世有仇

吵了一輩子「3對生肖夫妻」天生不對盤 常年爭執像前世有仇
這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價

這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價
洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害

洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害
Cybertruck大打折扣 促銷清庫存

Cybertruck大打折扣 促銷清庫存