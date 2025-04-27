川普孫女拍片秀白宮內部 有保齡球道及高爾夫練習室
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川普總統的17歲孫女凱伊‧川普(Kai Trump)昨日上傳她在白宮度過復活節的影片，不到一天已超過88萬人觀看、獲得逾3000多則留言。
凱伊是小川普(Donald Trump Jr.)和前妻凡妮莎‧赫頓(Vanessa Haydon)的長女，有三個弟弟和一個妹妹。昨日她上傳了與手足在復活節拜訪白宮的影片，讓大家一窺白宮內部設施。
影片來源：YouTube@Kai Trump
在影片中，凱伊秀出了白宮內的保齡球道及高爾夫練習室，還分享了白宮形狀的餅乾，並大讚好吃。
此外，凱伊也拍下了生活化的一面：包括發現準備的衣服防盜標籤沒拿掉、在白宮一晚沒睡好、在赴宴前自行打理妝髮等，當然也包括從背後拍下爺爺川普的一舉一動。
凱伊就讀於佛州棕櫚灘的班傑明中學(The Benjamin School)，預計明年畢業；她是一名高爾夫球選手，已口頭承諾將於2026年加入邁阿密大學的女子高爾夫球隊。
凱伊在2024年共和黨全國代表大會上發表了支持川普的演講，因沉穩的表現及溫暖人性化的內容而一炮而紅，此後她的社群媒體帳號粉絲數量激增，並成為年輕一代中受歡迎的社群媒體人物。
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