我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4700多名國際學生恢復合法身分「像有人突然開了燈」

紐約市政廳地鐵站尖峰時期爆命案 疑因踩腳動刀殺人

4700多名國際學生恢復合法身分「像有人突然開了燈」

記者胡玉立／即時報導
哥倫比亞大學留學生在校園內示威，要求保護國際學生。(路透)
哥倫比亞大學留學生在校園內示威，要求保護國際學生。(路透)

在多位法官發出數十項限制令之後，司法部25日在聯邦法院宣布，最近幾周因為在SEVIS(學生與交流訪問者資訊系統)聯邦資料庫中存在輕微違規紀錄，而被終止紀錄及合法身分的國際學生，川普政府將恢復其身分。

司法部同時宣布，移民暨海關執法局(ICE)正針對SEVIS紀錄制定全新政策，為終止國際學生身分提供合法框架。

最近幾周有數千名國際學生被川普政府終止SEVIS紀錄，許多人深恐因此被驅逐出境。CBS報導，受影響的學生超過4700人 。美國各地移民律師和大學向媒體透露，許多身分被終止的國際學生發現，其SEVIS紀錄24日突然恢復。克利夫蘭移民律師邵賈斯(Jath Shao，音譯)形容，「就好像有人突然打開了電燈一樣」。

司法部律師庫蘭(Elizabeth D. Kurlan)25日在加州北區聯邦法院聽證會表示，ICE正為「終止身分紀錄提供框架」制定新政策，在新政策發布前，任何學生的SEVIS紀錄都不會「只基於」國家犯罪資訊中心(National Crime Information Center)調查結果而被終止。

國家犯罪資訊中心提供犯罪歷史資訊電腦索引，最近一些SEVIS記錄終止就是由該中心做出；被終止紀錄的學生有輕微法律違規行為標記，但一些違規案已被撤銷。

庫蘭強調，「ICE仍有權因其他原因終止SEVIS紀錄；例如，若學生恢復紀錄後未能保持其非移民身分或從事其他非法活動，仍將『根據移民和國籍法』逐出美國。」

國安部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)澄清，ICE並未扭轉任何被吊銷的學生簽證，而是對未被吊銷簽證者恢復SEVIS紀錄。

不少在過去幾周被終止紀錄的國際學生被阻止繼續上課或做研究，多人提告。法官們認為，大規模將外國學生從聯邦資料庫除名，屬公然違法。

代表明尼蘇達州約20名國際學生的律師威爾遜(David Wilson)表示，他的客戶約有一半已恢復身分，但一切仍存在很大不確定性，尤其是許多學生簽證仍處於吊銷狀態；「他們等於是被困在美國。下一步就是要弄清楚政府到底在做什麼。」

移民 學生簽證 ICE

上一則

出租公寓面積最小 舊金山名列前5 還有紐約這兩區

延伸閱讀

第1人…威州法官遭FBI逮捕 被控妨礙抓移民

第1人…威州法官遭FBI逮捕 被控妨礙抓移民
移民聯盟 細數川普上任百日「惡政」

移民聯盟 細數川普上任百日「惡政」
穿這件衣服無證移民拔腿就跑？ ICE夾克爆紅惹怒社群

穿這件衣服無證移民拔腿就跑？ ICE夾克爆紅惹怒社群
川普政府大驅逐讓國際學生不敢來 多所大學恐面臨斷炊危機

川普政府大驅逐讓國際學生不敢來 多所大學恐面臨斷炊危機

熱門新聞

范斯一家（中） 19日在羅馬訪問。（美聯社）

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

2025-04-23 12:54
科技富豪馬斯克和兒子「小X」（X Æ A-Xii）。美聯社

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

2025-04-18 16:24
美派駐聯合國副政治參事吳婷在聯合國發言時，特意以中文說「中國言行不一，說一套做一套」，並說「我們強調中國濫用聯合國大會第2758號決議」。(擷自webtv.un.org)

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

2025-04-24 17:42
全美最有錢19戶家庭在2024年裡財富增加約1兆。圖為紐約市高樓。(路透)

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

2025-04-23 09:04
圖為紐約州REAL ID樣貌模板。（DMV提供）

國土安全部備忘錄：REAL ID讓無證移民幾乎沒辦法搭機

2025-04-21 10:29
曾經懸掛在北京一家觀光飯店外的美中兩國國旗，如今已不復見。美中關係風雲變色，各州議員今年已提出至少240項反中提案。(美聯社)

從禁用中貨到結束姊妹市關係 美41州提240項反中法案

2025-04-24 20:44

超人氣

更多 >
12星座表裡不一排行 沒人看出他骨子裡超愛錢

12星座表裡不一排行 沒人看出他骨子裡超愛錢
從禁用中貨到結束姊妹市關係 美41州提240項反中法案

從禁用中貨到結束姊妹市關係 美41州提240項反中法案
川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事

川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事
加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍
疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨