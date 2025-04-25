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社群網站生活照成證據 前法官遭控窩藏黑幫無證客被捕

記者顏伶如／即時報導
前法官遭控窩藏黑幫無證客被捕。（路透）
前法官遭控窩藏黑幫無證客被捕。（路透）

福斯新聞網（Fox News）25日報導，新墨西哥州多納安娜郡（Doña Ana County）前治安法官卡諾（Joel Cano）與妻子南西（Nancy Cano），涉嫌藏匿身為「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua或譯Train of Aragua）黑幫成員的無證移民，24日雙雙遭到國土安全部國土安全調查處（Homeland Security Investigations，HSI）幹員逮捕，起訴罪名包括破壞證據（evidence tampering）等。根據新墨西哥州聯邦區域法院資料，曾經發布於社群網站的生活照，成了卡諾被控藏匿黑幫無證客奧特加-羅培茲（Cristhian Ortega-Lopez）的證據。

今年2月，奧特加-羅培茲在卡諾住家遭到逮捕。根據法院紀錄，奧特加-羅培茲獲得南西‧卡諾雇用修理房舍，後來獲准住在卡諾家裡的客房。

「美國訴奧特加-羅培茲案」（U.S. v. Cristhian Ortega-Lopez）今年3月15日建檔的證據裡，有一張照片來自社群網站，是奧特加-羅培茲與卡諾夫妻的合照。

聯邦探員查出奧特加-羅培茲與「阿拉瓜火車」黑幫有關，擁有黑幫衣服、身上有黑幫刺青，調查人員還取得留言錄音檔與簡訊資料。法院紀錄顯示，奧特加-羅培茲2023年12月15日從德州伊戈帕斯（Eagle Pass）附近非法入境美國。

由於邊境巡邏隊（U.S. Border Patrol）拘捕設施人數爆滿，奧特加-羅培茲2023年12月18日獲釋，後來被發布移民法院「出庭通知」（Notice to Appear，NTA），根據「移民與國籍法」（Immigration and Nationality Act）啟動遞解程序。

由於奧特加-羅培茲在社群媒體發布照片裡有持槍照片，調查人員循線查出槍枝屬於卡諾夫妻的女兒艾波（April Cano），並在卡諾住家查扣四把槍械。

卡諾今年3月辭去治安法官一職，新墨西哥州最高法院（New Mexico Supreme Court）22日裁定，永久禁止卡諾在新墨西哥州出任任何司法職務。

新墨西哥州 移民 社群網站

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