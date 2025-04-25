反川普播客節目成為下載排行榜冠軍 超越羅根等人合計

反川普播客節目成為下載排行榜冠軍。（路透）

新聞周（Newsweek）24日報導，自由派政治行動委員會「梅迪亞斯觸動」（MeidasTouch）推出的播客節目，連續三個月榮登下載次數排行榜冠軍，下載次數超過保守派名嘴羅根（Joe Rogan）、甘蒂絲‧歐文斯（Candace Owens）與夏皮洛（Ben Shapiro）節目的總和。

根據Podscribe統計，「梅迪亞斯觸動播客節目」（The Meidas Touch Podcast）從川普 總統今年1月再次執政以來就在下載排行榜穩坐第一，連續三個月成為全國下載次數最高的播客節目。

原本在政治類播客節目當中，曾登上排行榜冠軍的都是支持川普的節目，包括羅根、歐文斯、夏皮洛的節目，川普2024年競選期間曾接受羅根等人播客節目專訪，某些專家認為，川普青睞播客節目勝過傳統媒體的策略是勝選因素之一。

最新公布的4月統計裡，「梅迪亞斯觸動播客節目」有1億730萬下載次數，「羅根體驗」（The Joe Rogan Experience）有4930萬下載次數，歐文斯的「甘蒂絲」（Candace）有2890萬下載次數，「夏皮洛秀」（The Ben Shapiro Show）有1910萬下載次數。

「梅迪亞斯觸動」2020年由班‧梅澤拉斯（Ben Meiselas）、布列特‧梅澤拉斯（Brett Meiselas）、喬迪‧梅澤拉斯（Jordy Meiselas）三兄弟共同創立，最初透過社群媒體 發布短片，推出反對川普的政治廣告，為民主黨 候選人宣傳。

播客節目連續三個月蟬聯排行榜榜首，班‧梅澤拉斯23日發表聲明說：「這不只是播客節目的勝利，而是一股運動。」他表示：「在充斥假訊息及冷漠的時代，我們打造以真相、問責、直話直說為基礎的挺民主敘事社群。我們才剛起步而已。」