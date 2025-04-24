自詡環保的歐凱秀和桑德斯 搭私人飛機往返譴責富豪集會

民主黨眾議員歐凱秀(左)與參議員桑德斯(右)15日在加州舉辦「對抗寡頭」集會活動。(美聯社)

紐約郵報(New York Post)23日報導，民主黨 極左派紐約國會眾議員歐凱秀 (Alexandria Ocasio-Cortez)與聯邦參議員桑德斯 (Bernie Sanders)搭乘私人豪華飛機，往返「譴責富豪」的集會活動。

福斯新聞(Fox News)影片顯示，桑德斯與歐凱秀自一架龐巴迪挑戰者604飛機(Bombardier Challenger 604)走下，儘管兩人都曾激烈反對私人飛機以及擁有它們的人。

影片來源：YouTube@New York Post

該座機價格為500萬至700萬美元，租賃費用每小時1萬5000美元。

兩人搭機參加桑德斯一系列名為「對抗寡頭」的集會，其官方活動網站稱，該集會旨在打擊「在這個國家中擁有巨大權力和影響力的寡頭和企業利益」。

該網站還呼籲民眾捐款以資助兩人旅費，並聲稱他們需要「適量的資源」來支付旅行相關費用。

該網站也不忘諷刺超級富豪，指活動「由桑德斯的朋友(不是億萬富翁)出資」。

兩人近期在美國多地巡迴演講，批判極端財富和收入不平等的弊端；歐凱秀高聲疾呼民眾投票給「懂得如何代表工人階級的民主黨人和民選官員」。

上個月，有人拍到歐凱秀搭乘捷藍航空(JetBlue)頭等艙，從甘迺迪機場飛往拉斯維加斯，參加一場「反寡頭政治」活動；批評人士指這位左翼女議員「一杯接一杯地」喝著橙汁香檳酒(mimosa)以對抗不平等現象。

桑德斯也曾因頻繁搭乘私人飛機而受到批評，例如在2020年川普總統彈劾審判期間，他至少租用了一架私人飛機出行。

根據聯邦選舉委員會申報資料，桑德斯競選團隊僅在2025年第一季度，就在私人飛機上花費了超過22.1萬美元。

桑德斯和歐凱秀都自詡為環保鬥士，即使私人飛機被認為對環境造成傷害。

根據國際能源總署數據，51%的私人飛機每小時大約燃燒239加侖燃料，這意謂它們在121分鐘內的碳排放量，就超過了一般人一整年的碳排放量。

根據「自然」期刊(Nature)子刊物「通訊地球與環境」(Communications Earth & Environment)的數據，兩人搭乘的龐巴迪挑戰者飛機每1.32小時消耗高達365加侖燃料，遠高於平均水準。

桑德斯與歐凱秀辦公室皆沒有回應紐約郵報的置評請求。