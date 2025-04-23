我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

Zappo謝家華遺產戰打了4年 神秘遺囑掀波瀾

Zappo謝家華遺產法律戰打了4年 神秘遺囑掀波瀾

記者胡玉立／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
已故網路鞋商Zappos華裔執行長謝家華。(路透)
已故網路鞋商Zappos華裔執行長謝家華。(路透)

已故Zappos創辦人謝家華2020年在火災中喪生後，由於沒有遺囑，家人和目睹他生前陷入酗酒與吸毒困境的追隨者，四年來持續在法庭爭奪他的龐大遺產。這場充滿戲劇性的遺產爭奪戰，因一份突然出現在法庭文件中的疑似謝家華「神秘遺囑」，平添意外發展。

謝家華2020年11月在康州新倫敦一場房屋火災中傷重過世，得年46歲。法醫認定為意外死亡。謝家華留下價值數億元遺產，法官指定他父親謝傳剛(Richard Hsieh)管理遺產。

謝家華生命的最後數月陷入酗酒和吸毒困境，曾向朋友和前同事承諾要分數百萬元給他們。遺產管理委員會認為，謝家華達成這些財務協議時，精神狀況不佳。

而根據上周最新提交的法庭文件，謝家華可能早在2015年初，即已留下記載其遺願的法律紀錄文件。只不過負責保管這份文件的皮爾．穆罕默德(Pir Muhammad)生前患有阿茲海默症，「不知道」謝家華去世。整理穆罕默德遺物的人2月發現該遺囑後，聯繫地區書記官辦公室並將原始文件送交法院。

謝家華遺囑文件特別提到，他想讓所有受益人「大感驚喜」。該遺囑將逾5000萬元資產和幾處位於拉斯維加斯的房產轉給一系列信託，但這些信託的受益人成謎。遺囑列出數項具體捐款，其中包括向哈佛大學捐贈300萬元、向美國紅十字會捐贈50萬元，向蓋茲基金會、巴菲特基金會和福特基金會各捐贈25萬元。這些資產分配完畢後，其餘財產將留給他的家人。

據稱，謝家華遺囑還有一條家屬不抗爭條款，若其四名家庭成員有任何人決定違背他在遺囑的交待，他們四人都將一無所獲。

根據法庭文件，此遺囑副本已發送內華達州知名遺產律師阿姆斯特朗(Robert Armstrong)，阿姆斯特朗被指定為遺產共同執行人。穆罕默德是簽署該遺囑的五名證人之一。

法庭文件沒有透露有關穆罕默德的任何其他細節，也沒有透露他如何認識謝家華。全案5月將在拉斯維加斯舉行法庭聽證會。

謝家華

上一則

麻州高中生佛州度春假遭遇嚴重車禍 3死1重傷

延伸閱讀

韓導演選擇獎 吸毒劉亞仁入圍影帝 網：道德崩壞

韓導演選擇獎 吸毒劉亞仁入圍影帝 網：道德崩壞
揭開拉斯維加斯房市熱潮祕密 免費講座　

揭開拉斯維加斯房市熱潮祕密 免費講座　
劉大年房地產4/12-13 分析拉斯維加斯移居優勢

劉大年房地產4/12-13 分析拉斯維加斯移居優勢
華裔楊緣在內 2議員遭以色列拒絕入境 英國抗議

華裔楊緣在內 2議員遭以色列拒絕入境 英國抗議

熱門新聞

科技富豪馬斯克和兒子「小X」（X Æ A-Xii）。美聯社

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

2025-04-18 16:24
佛州州立大學校園槍擊案，執法人員進入校園。路透

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

2025-04-17 16:43
范斯一家（中） 19日在羅馬訪問。（美聯社）

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

2025-04-23 12:54
外籍觀光客想要落腳，選擇有限，雙重國籍者(dual citizens)則跟當地人一樣享有許多特權。路透

美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍

2025-04-17 10:18
圖為紐約州REAL ID樣貌模板。（DMV提供）

國土安全部備忘錄：REAL ID讓無證移民幾乎沒辦法搭機

2025-04-21 10:29
全球首富馬斯克(Elon Musk)與四名女性至少生下14個孩子。圖為他今年2月13日攜帶兩名年幼的子女在華府出席會見印度總理莫迪的活動。(路透)

馬斯克繁衍「軍團」生下至少14孩 想盡快實現人類登陸火星

2025-04-16 21:17

超人氣

更多 >
夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老

夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老
見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻
洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」

洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」
多久該換家銀行？專家提供衡量指標

多久該換家銀行？專家提供衡量指標
富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士