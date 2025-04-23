Zappo謝家華遺產法律戰打了4年 神秘遺囑掀波瀾

已故網路鞋商Zappos華裔執行長謝家華。(路透)

已故Zappos創辦人謝家華 2020年在火災中喪生後，由於沒有遺囑，家人和目睹他生前陷入酗酒與吸毒困境的追隨者，四年來持續在法庭爭奪他的龐大遺產。這場充滿戲劇性的遺產爭奪戰，因一份突然出現在法庭文件中的疑似謝家華「神秘遺囑」，平添意外發展。

謝家華2020年11月在康州新倫敦一場房屋火災中傷重過世，得年46歲。法醫認定為意外死亡。謝家華留下價值數億元遺產，法官指定他父親謝傳剛(Richard Hsieh)管理遺產。

謝家華生命的最後數月陷入酗酒和吸毒困境，曾向朋友和前同事承諾要分數百萬元給他們。遺產管理委員會認為，謝家華達成這些財務協議時，精神狀況不佳。

而根據上周最新提交的法庭文件，謝家華可能早在2015年初，即已留下記載其遺願的法律紀錄文件。只不過負責保管這份文件的皮爾．穆罕默德(Pir Muhammad)生前患有阿茲海默症，「不知道」謝家華去世。整理穆罕默德遺物的人2月發現該遺囑後，聯繫地區書記官辦公室並將原始文件送交法院。

謝家華遺囑文件特別提到，他想讓所有受益人「大感驚喜」。該遺囑將逾5000萬元資產和幾處位於拉斯維加斯的房產轉給一系列信託，但這些信託的受益人成謎。遺囑列出數項具體捐款，其中包括向哈佛大學捐贈300萬元、向美國紅十字會捐贈50萬元，向蓋茲基金會、巴菲特基金會和福特基金會各捐贈25萬元。這些資產分配完畢後，其餘財產將留給他的家人。

據稱，謝家華遺囑還有一條家屬不抗爭條款，若其四名家庭成員有任何人決定違背他在遺囑的交待，他們四人都將一無所獲。

根據法庭文件，此遺囑副本已發送內華達州知名遺產律師阿姆斯特朗(Robert Armstrong)，阿姆斯特朗被指定為遺產共同執行人。穆罕默德是簽署該遺囑的五名證人之一。

法庭文件沒有透露有關穆罕默德的任何其他細節，也沒有透露他如何認識謝家華。全案5月將在拉斯維加斯舉行法庭聽證會。