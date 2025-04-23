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鄭文耀將出任百人會會長 聚焦推動公共參與及美中對話

記者范航瑜╱紐約即時報導
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「百人會」(Committee of 100)23日宣布，鄭文耀(Paul Cheung)將於5月31日(周六)起擔任會長。(百人會提供)
「百人會」(Committee of 100)23日宣布，鄭文耀(Paul Cheung)將於5月31日(周六)起擔任會長。(百人會提供)

百人會」(Committee of 100)23日宣布，資深媒體人鄭文耀(Paul Cheung)將於5月31日(周六)正式上任新任會長，現任代理會長蔡欣玲(Cindy Tsai)則將轉任執行副會長。鄭文耀表示，未來將聚焦推動華人參與公共事務、打擊歧視、促進美中對話與理解。

鄭文耀擁有逾25年媒體與非營利組織領導經驗，曾任全美亞裔記者協會(AAJA)主席，現任識字實驗室(The Literacy Lab)董事及原子科學家公報(The Bulletin of Atomic Scientists)通訊委員會成員。

「我們非常高興歡迎鄭文耀出任新任會長。他的領導力與對本會雙重使命的熱情，將引領我們成長，持續服務華人社群與更廣大公眾，」百人會理事會主席駱家輝(Gary Locke)表示。

鄭文耀九歲時與父母自香港移民來美，父親經營餐館、母親在衣廠工作。畢業後，他的第一份工作是在布碌崙(布魯克林)醫療中心(Brooklyn Hospital Center)擔任傳播助理，設計網站並初次接觸敘事工作。為了追尋記者夢，他隨後後轉至「華爾街日報」，從事平面設計。近30歲時，他離開紐約，前往「邁阿密先鋒報」(The Miami Herald)擔任版面呈現編輯，六年後返紐加入美聯社(AP)，擔任全球互動內容編輯。

「作為一名美國移民，我深知華裔在美國面臨的機遇與挑戰。能擔任百人會會長，是我莫大的榮幸，」鄭文耀表示。「百人會35年來致力於提升華人聲音、搭建美中橋梁，未來我將專注於打擊歧視、深化政策倡導，並推動有意義的公共對話。」

鄭文耀表示，將善用會員的專業與夥伴關係，擴大華人社群的貢獻與影響，增進社會對華人群體的理解與尊重。

蔡欣玲自2023年6月起擔任代理會長，任內推動「華裔美國人現狀調查」(State of Chinese Americans National Survey)改版，挑戰主流對亞太族群的刻板印象，並領導百人會與「亞裔教育計畫」(Asian American Education Project)合作，開發介紹華人貢獻的教案教材。

「能在過去兩年領導百人會，是極具意義的經歷，」蔡欣玲表示。「我期待與鄭文耀攜手，持續以創新與使命感推進組織願景。」

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