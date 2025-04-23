見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

范斯一家（中） 19日在羅馬訪問。（美聯社）

美國副總統范斯 （J.D. Vance）上周末訪問梵蒂岡 ，在羅馬天主教會總部與21日逝世的教宗方濟各 會面；范斯還與妻子烏沙（Usha Vance）以及他們的孩子Ewan、Vivek和Mirabel一起參觀了宗教地標，其中的一張照片引起了爭議。

據眾生相(People)報導，該張由白宮官方攝影師Emily Higgins拍攝的照片顯示，范斯抱著兒子正在欣賞西斯汀教堂(Sistine Chapel)天花板上的世界名畫。在保守派活動人士Charlie Kirk於X 帖子中分享這張照片之後，遭到很大的反彈。

「副總統范斯和他兒子在西斯汀教堂內的史詩般的照片」。Kirk在圖片上方寫道：「復活節周末真是令人難以置信。」

An epic shot of Vice President JD Vance and his son inside the Sistine Chapel. What an incredible way to spend Easter weekend. pic.twitter.com/HldQVtcN93 — Charlie Kirk (@charliekirk11) 2025年4月20日

他的推文回覆很快就充斥著對這張照片的批評，聲稱這違反了梵蒂岡的禮儀。

「你不能在西斯汀教堂拍照。不尊重，」一位用戶寫道。另一位使用者也有類似的感想，他寫道：「西斯汀教堂內不准拍照」。

根據梵蒂岡博物館的官方網站，「在西斯汀教堂內，禁止使用任何類型的電子設備拍照或拍攝影片，」該網站指出，守衛人員有權「要求立即刪除 」違反這項規定所拍攝的影片或照片。