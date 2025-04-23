我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多久該換家銀行？專家提供衡量指標

WSJ:川普考慮大幅削減對中關稅 某些品項超過一半

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

世界新聞網╱即時報導
范斯一家（中） 19日在羅馬訪問。（美聯社）
范斯一家（中） 19日在羅馬訪問。（美聯社）

美國副總統范斯（J.D. Vance）上周末訪問梵蒂岡，在羅馬天主教會總部與21日逝世的教宗方濟各會面；范斯還與妻子烏沙（Usha Vance）以及他們的孩子Ewan、Vivek和Mirabel一起參觀了宗教地標，其中的一張照片引起了爭議。

據眾生相(People)報導，該張由白宮官方攝影師Emily Higgins拍攝的照片顯示，范斯抱著兒子正在欣賞西斯汀教堂(Sistine Chapel)天花板上的世界名畫。在保守派活動人士Charlie Kirk於X 帖子中分享這張照片之後，遭到很大的反彈。

「副總統范斯和他兒子在西斯汀教堂內的史詩般的照片」。Kirk在圖片上方寫道：「復活節周末真是令人難以置信。」

他的推文回覆很快就充斥著對這張照片的批評，聲稱這違反了梵蒂岡的禮儀。

「你不能在西斯汀教堂拍照。不尊重，」一位用戶寫道。另一位使用者也有類似的感想，他寫道：「西斯汀教堂內不准拍照」。

根據梵蒂岡博物館的官方網站，「在西斯汀教堂內，禁止使用任何類型的電子設備拍照或拍攝影片，」該網站指出，守衛人員有權「要求立即刪除 」違反這項規定所拍攝的影片或照片。

范斯 梵蒂岡 方濟各

上一則

參院民主黨2號人物 德賓宣布2026不尋求連任參議員

延伸閱讀

范斯要求俄烏達成協議 否則美國將撒手不管

范斯要求俄烏達成協議 否則美國將撒手不管
是否對年收入百萬以上民眾加稅？川普核心幕僚意見分歧

是否對年收入百萬以上民眾加稅？川普核心幕僚意見分歧
方濟各逝世／紐時：進步派領袖相繼退場 世界正在失序

方濟各逝世／紐時：進步派領袖相繼退場 世界正在失序
陸軍基地沒掛正副元首及國防部長玉照 指揮官遭停職

陸軍基地沒掛正副元首及國防部長玉照 指揮官遭停職

熱門新聞

科技富豪馬斯克和兒子「小X」（X Æ A-Xii）。美聯社

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

2025-04-18 16:24
佛州州立大學校園槍擊案，執法人員進入校園。路透

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

2025-04-17 16:43
外籍觀光客想要落腳，選擇有限，雙重國籍者(dual citizens)則跟當地人一樣享有許多特權。路透

美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍

2025-04-17 10:18
圖為紐約州REAL ID樣貌模板。（DMV提供）

國土安全部備忘錄：REAL ID讓無證移民幾乎沒辦法搭機

2025-04-21 10:29
全球首富馬斯克(Elon Musk)與四名女性至少生下14個孩子。圖為他今年2月13日攜帶兩名年幼的子女在華府出席會見印度總理莫迪的活動。(路透)

馬斯克繁衍「軍團」生下至少14孩 想盡快實現人類登陸火星

2025-04-16 21:17
人蔘示意圖。（美聯社）

維州男國家公園偷挖人蔘 被罰巨款、坐牢30天

2025-04-18 14:08

超人氣

更多 >
夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老

夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老
矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座
關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜
稱美簽被撤銷 哥倫比亞總統氣到叫川普「唐老鴨」

稱美簽被撤銷 哥倫比亞總統氣到叫川普「唐老鴨」
結束內卷 拼多多、淘寶等電商將全面取消「僅退款」

結束內卷 拼多多、淘寶等電商將全面取消「僅退款」