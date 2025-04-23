76歲退休物理學家遭錯列社安局死亡主檔案 生活大亂

政府效率部（DOGE）將數以百萬計的社會安全號碼納入社會安全局「死亡主檔案」（Death Master File），出錯風險隨之增加。(美聯社)

今年2月，76歲退休 物理學家范米特（Richard VanMetter）在佛羅里達州波卡瑞通（Boca Raton）度假，購買6元三明治時刷卡遭拒，以為可能信用卡被盜刷的緣故，打電話詢問銀行才發現，聯邦政府已經通知所有金融機關他已經過世。范米特收到最後一筆社安金支票被政府收回並關閉戶頭，紅藍卡 （Medicare）也被停止。事發數個月後，范米特還在設法拿回退休俸。

范米特說：「這輩子沒遇過如此禍害。」

華盛頓郵報23日報導，范米特被政府錯誤列為死亡而生活大亂，政府效率部（DOGE）將數以百萬計的社會安全號碼納入社會安全局「死亡主檔案」（Death Master File），出錯風險隨之增加。

透過社安局「死亡主檔案」資料，政府機關可以追蹤哪些福利應該停發，資料庫內容也分享給金融機構、雇主、選務機關與其他組織。不過，社安局坦承，平均每個月大約600人因為文書失誤、資訊不齊等理由被錯列「死亡主檔案」。

范米特表示，不知道為何自己被列入「死亡主檔案」。他說：「死亡沒什麼大不了，如果已經真的死掉。然而，如果還活著，麻煩可就大了。」

前任與現任社安局人員說，遭到錯誤宣告死亡的民眾，銀行戶頭遭到關閉，報稅被退回，紅藍卡、白卡（Medicaid）取消，其他政府福利通通停止，信用紀錄經常也隨之消失，意味著再也無法通過背景調查，想要找工作、租屋、租車或開立繳交水電費 的戶頭，都將面臨困難，許多民眾還被州政府從選民名冊裡除名。

曾經處理類似案例的律師說，主張被錯誤列入「死亡主檔案」的受害者，經常被政府機關懷疑是從事身分詐騙的不肖份子。

范米特自認幸運，因為查覺被錯列死亡人口是發生在度假期間，因為要搭遊輪所以帶著護照。他說，尋求解決問題的社安局當地辦公室人力充足，效率良好。

他說，趕在社安局辦公室一早開門就前往求助，對門口警衛說：「嗨，我是個死人。」警衛見怪不怪回答：「又來了一個。」

范米特說，工作人員花了一小時核對資料、打字，協助他處理一道道複雜手續。他說：「她幫我把整個資料庫重建回來，並非只是取消勾選已歿欄位而已。」