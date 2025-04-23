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新澤西州野火迅速延燒 急撤約3000居民

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新澤西州野火迅速延燒 急撤約3000居民

中央社紐約22日綜合外電報導
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新澤西州野火延燒，已緊急撤離約3000名居民。(美聯社資料照)
新澤西州野火延燒，已緊急撤離約3000名居民。(美聯社資料照)

新澤西州消防局今天表示，該州發生迅速蔓延的野火，數千英畝土地被燒成焦土、數以百計建築面臨威脅，約3000位居民緊急撤離。

影片來源：YouTube@FOX 5 New York

法新社報導，新澤西州森林消防局在社群平台X上發文表示，「瓊斯路野火」（Jones Road Wildfire）在新澤西州大洋郡 （Ocean County）迅速蔓延，截至當地時間晚間10時30分的控制率僅10%。

消防局稍早通報野火延燒面積達3200英畝，僅2小時後又將規模上修為8500英畝。

消防局表示，已部署「為數眾多」消防與搜救人員，同時出動消防車、推土機和地面工作人員，並指出起火原因「仍在調查中」。

當地媒體報導，起火點位在被稱為松林泥炭地（Pine Barrens）的茂密沿岸鄉野生態系中，那是美國東岸面積最大保護區之一。

新澤西州環境保護局3月指出，該州已正式進入「乾旱警報」狀態。

澤西中央電力照明公司（Jersey Central Power & Light）在X發文表示，約2萬5000用戶因這場大火而停電。

新澤西州

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