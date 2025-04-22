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方濟各逝世 中國外交部首發聲哀悼 還提到台灣問題

方濟各最後接見的外國政要 范斯獲贈1物曝光

編譯盧思綸／即時報導
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美國副總統范斯（左）2日於梵蒂岡拜訪羅馬天主教宗方濟各（右）。（路透）
美國副總統范斯（左）2日於梵蒂岡拜訪羅馬天主教宗方濟各（右）。（路透）

美國副總統范斯甫於梵蒂岡20日復活節拜會天主教宗方濟各，隔日方濟各因腦中風導致昏迷和心臟衰竭逝世，范斯成為方濟各最後正式接見的外國政要之一。華盛頓郵報報導，儘管兩人因移民和教義問題公開分歧，但范斯在拜訪中收起「川普看家狗」的氣焰，表現出加入白宮後少見的謙遜；方濟各也送上三顆復活節彩蛋給范斯的兒女。

影片來源：YouTube@Times News

華郵描述，范斯幾乎是快跑進入教宗居所聖瑪爾大之家（Casa Santa Marta），在明亮而簡樸的房室中，兩人互動平和、充滿善意。

范斯開頭問候：「我知道您最近身體不太舒服，但很高興看到您恢復得不錯。」

教宗的代表隨後送上給范斯家人的一盤紀念品，有三顆復活節彩蛋送給范斯兒女。

期間口譯員始終微笑，病重的教宗坐在輪椅上，努力睜大雙眼、點頭致意，並簡短歡迎范斯到來。

方濟各虛弱低語：「非常感謝你的到訪。」范斯連聲說當然，並回答「也謝謝您願意見我。」

過程中兩人互道復活節祝福，而大部分時間是范斯講話，他也展現出加入川普陣營以來少見的謙遜態度。

會面僅持續幾分鐘便結束，隨後教宗坐著輪椅出現在聖彼得大教堂的陽台，祝福信眾復活節快樂，廣場上爆出人群歡呼致意，而這也是教宗逝世前最後一次公開露面。

范斯 教宗 方濟各

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