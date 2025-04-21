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奧蘭多機場達美航班引擎著火 282乘客緊急逃生

世界新聞網╱即時報導
（取自X）
（取自X）

奧蘭多國際機場(Orlando International Airport)達美航空(Delta Air Lines)一架飛往亞特蘭大的空中巴士A330型客機21日（周一）剛離開登機口，便出現引擎起火，機上200多人使用緊急滑梯撤離。

據有線電視新聞網(CNN)報導，美國聯邦航空總署(FAA)正在調查今早在奧蘭多國際機場，達美航空班機引擎起火導致機上乘客從緊急滑梯撤離至停機坪的事件。

根據聯邦航空總署和達美航空的聲明，這架滿載乘客的空中巴士A330客機剛離開閘口，飛往亞特蘭大哈茨菲爾德-杰克森國際機場時，兩台引擎中的一台報稱起火。

在航廈內的乘客Dylan Wallace用手機錄下的影片中，看到一大團橘色火焰從右引擎噴出。

「我們正在呼叫消防車，」一名控制員在Broadcastify網站錄下的音訊中表示。緊急救援人員隨後獲准前往飛機。

在較早前表示機上有200名乘客之後，航空公司在一份聲明中將乘客人數更新為282人。

達美航空表示：「當觀察到飛機兩個引擎之一的尾管出現火焰時，機組人員按照程序撤離客艙。」沒有乘客報告受傷。

「我們感謝乘客的合作，並對這次經驗深表歉意。沒有什麼比安全更重要，達美航空的團隊將盡快把我們的乘客送往最終目的地。」在維修團隊檢查起火飛機的同時，達美航空將使用其他飛機將乘客送往最終目的地。

達美航空 亞特蘭大

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