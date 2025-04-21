國土安全部備忘錄：REAL ID讓無證移民幾乎沒辦法搭機

圖為紐約州REAL ID樣貌模板。（DMV提供）

根據運輸安全管理局(Transportation Security Administration，TSA)規定，5月7日起全國各地機場搭機，必須使用護照或符合真實身分證(Real ID)規格的駕照。福斯新聞網(Fox News)報導，國會於2005年通過「真實身分證法」(REAL ID Act)之後，某些州開始修改州法允許非法移民 辦駕照。目前有19州及華府特區接受無證移民申請駕照，根據國土安全部內部備忘錄，真實身分證旨在限縮無證移民搭乘飛機。

福斯數位新聞(Fox Digital News)上周取得國土安全部內部備忘錄指出，川普政府嚴格執行「真實身分證法」目的在於限縮無證移民搭乘國內線飛機，除非無證客是搭乘國際航班出境，或者自願遣返。

備忘錄寫道，持有偽造身分證件的無證移民，接下來幾乎將無法搭乘飛機。

「真實身分證法」誕生於911恐怖事件發生之後，某些州十多年前就開始配合新法，但全國普通實施仍面臨多次耽擱，包括新冠疫情爆發、監理所(DMV，又稱汽車管理局)積案嚴重等，南卡羅來納州則在法律通過初期表態不願配合。

報導指出，紐約州、新澤西州 、加州則修改州法，允許非法移民可以取得駕照。支持無證移民取得駕照的州議員與唱議團體說，無證移民有駕照就能開車出門上班，了解當地交通規則、取得汽車保險則有助於增進交通安全。

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)2019年在允許無證移民辦理駕照的州法簽署儀式上說，擴大接受駕照辦理對新州安全非常重要。他說，不論移民身分如何都能辦理駕照，有助於降低沒有汽車保險的案例，加強道路安全。

加州、科羅拉多州、康乃狄克州、德拉瓦州、夏威夷州、伊利諾州、馬里蘭州、麻州 、明尼蘇達州、內華達州、新澤西州、新墨西哥州、紐約州、俄勒岡州、羅德島州、猶他州、佛蒙特州、維吉尼亞州、華盛頓州以及華府特區目前都接受無證移民辦理駕照。

根據全國州議會聯合會(National Conference of State Legislatures)統計，華盛頓州早在1993年就允許非法移民辦理駕照，伊利諾州、加州等則是在2012年開始修法，接受非法移民辦駕照。

2022年，麻州議會通過允許無證移民辦駕照的法案，但後來遭到州長貝克(Charlie Baker)否決。貝克否決理由是，監理機關沒有能力驗證外國證件真偽，麻州核發駕照的可信度將受到影響。不過，麻州後來通過公投，允許無證移民辦理駕照。