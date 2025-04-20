調查：品牌最大威脅是濫用AI…還有和「他」扯上關係

美國調查顯示，馬斯克（中）、AI是影響企業品牌的其中兩大因素。（路透）

一項針對117位各國公共事務領袖的最新調查發現，和美國川普 政府的億萬富翁顧問馬斯克 （Elon Musk）牽扯上關係、以及濫用人工智慧（AI ），最有可能傷害企業品牌。

全球風險風險諮詢理事會調查來自17國、58個產業的117人（包括前國家元首和美國官員）後發現，近30%受訪者暗示，和馬斯克合作、或被他盯上，會被加強檢視的可能性最高。

馬斯克旗下企業包括電動車製造商特斯拉、太空事業SpaceX及社群媒體X，在砸錢幫助美國總統川普二進白宮後，負責監督大砍聯邦預算與人力。

曾任美國小企業管理局主管的全球風險風險諮詢理事會主席古茲曼（Isabel Guzman），形容馬斯克的「爭議在媒體界隨處可見」；一些民調也顯示，民眾強烈不支持馬斯克為川普效力的工作。

昆尼皮克大學（Quinnipiac University）3月發布的調查顯示，六成受訪選民蔑視馬斯克和麾下政府效率部（Doge）「處理聯邦政府雇員」的方式。

古茲曼說：「在現今高度對立的環境下，和一位具影響力人物有所關聯的影響不容被低估，尤其是像…馬斯克這類毀譽兩極的領袖。」

然而，全球風險風險諮詢理事會的調查表示，還有另一個對品牌更大的威脅，就是招來「以深偽、不實資訊、基於偏見決策或不道德應用程式製作，會傷害或操弄公眾印象」的報導，受訪者認為這類報導「最可能獲得負面網路新聞的關注」。

一位理事會成員說：「若企業不了解或管理AI，AI會造成可能無法扭轉的超大涓滴效應」。