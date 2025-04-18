我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia從明星變夢魘 關稅風暴席捲全球科技供應鏈

川普想打破IRS「獨立地位」？國稅局恐成政治工具

關稅引發市場動盪…但某些小型企業成贏家？

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統關稅措施雖然引起市場動盪，但某些小型美國企業則成為贏家。歐新社
川普總統關稅措施雖然引起市場動盪，但某些小型美國企業則成為贏家。歐新社

川普總統關稅措施雖然引起市場動盪，但某些小型美國企業則成為贏家。華爾街日報(WSJ)17日報導，位於賓州、員工總數約2000人的鋼、鎳、鋁製品重型金屬製造商艾爾伍德集團(Ellwood Group)，今年第一季業績比去年第四季成長35%，目前正在招人。

報導指出，艾爾伍德集團業績突然上揚，部分原因在於3月中旬生效的新關稅。需要使用鋼鐵成品的大規模營建工程，原本向亞洲供應商採購，受到關稅影響紛紛轉向使用艾爾伍德集團原料的美國公司進貨。

艾爾伍德集團總裁巴倫斯費爾德(David Barensfeld)說，客戶都希望為關稅預做因應，開始多角化布局、回流美國，「因為大家都希望降低外國供應鏈的風險」。

川普政府今年3月對進口鋼、鋁開徵25%關稅。

報導指出，艾爾伍德集團最近加聘50人，由於訂單激增，近期內打算再招50人，對於現有員工則將提供更多利潤分紅。

服務對象為新車、二手車汽車經銷商，位於聖路易的大時代廣告與行銷公司(Big Time Advertising & Marketing)，今年以來業績已成長將近40%，車商抓緊消費者憂慮關稅及經濟不穩的心理，推出各式各樣促銷策略刺激買氣。

大時代廣告與行銷公司執行長麥克考利(Terry MacCauley)說：「我們電話響個不停，客戶詢問著應該編列多少宣傳預算、如何調整促銷訊息。」麥克考利說，物價上漲、消費者對於購物感到越來越猶豫之際，「廣告公司的工作更顯重要」。

原本員工只有11人的大時代廣告與行銷公司，過去一個月新聘5名業務員，新推出的廣告與關稅息息相關，隨時可以投播，廣告內容主題為：「擔心關稅嗎？找我們談談，看看我們能夠如何提供服務。」

麥克考利說，最近雇用一名剛從大學畢業的年輕人，預計5月開始上班，另外打算招聘網頁設計師，但希望確認這波業績成長能否持續。他說：「我一腳站在碼頭，一腳踩在船上，隨時可以出航。」

位於俄亥俄州威洛比(Willoughby)、員工60人的航空機械生產商杜克製造公司(Duke Manufacturing)，2024年下半年開始看到訂單回流，主要原因為關稅威脅及美中關係緊張，這股趨勢可望讓今年上半年業績成長10%。執行長紐馬克(Jeff Newmark)說，近幾個月接到生意洽詢增加一成。

關稅 川普 俄亥俄州

上一則

佛州州大爆校園槍擊2死6傷 槍手為女警之子 中彈被捕

延伸閱讀

川普讓美國人養小孩變更貴 關稅影響嬰兒用品供應

川普讓美國人養小孩變更貴 關稅影響嬰兒用品供應
南韓推出86億美元追加預算 關稅動盪中支撐經濟成長

南韓推出86億美元追加預算 關稅動盪中支撐經濟成長
未曾公開批評川普關稅 庫克等來蘋果「豁免」？

未曾公開批評川普關稅 庫克等來蘋果「豁免」？
無視法官裁決 白宮仍不准美聯社採訪川普記者會

無視法官裁決 白宮仍不准美聯社採訪川普記者會

熱門新聞

LVMH德州廠。路透

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

2025-04-10 13:45
麻州劍橋市近日爆出一起高級應召案，震撼當地政商界。示意圖／AI生成

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

2025-04-13 11:35
佛州州立大學校園槍擊案，執法人員進入校園。路透

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

2025-04-17 16:43
（取自X）

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

2025-04-14 13:40
孟昭文等國會議員所搭乘的美國航空班機，在雷根國家機場停機坪上被另一架飛機撞到。(取自X@Grace Meng)

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

2025-04-10 15:47
選民經常把白卡視為低收入孕婦、身心障礙民眾的一張「安全網」。美聯社

改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業

2025-04-15 10:24

超人氣

更多 >
車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」

車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」
佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子
「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應

「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應
美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知

美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知
這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高