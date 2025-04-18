關稅引發市場動盪…但某些小型企業成贏家？

川普總統關稅措施雖然引起市場動盪，但某些小型美國企業則成為贏家。歐新社

川普 總統關稅 措施雖然引起市場動盪，但某些小型美國企業則成為贏家。華爾街日報(WSJ)17日報導，位於賓州、員工總數約2000人的鋼、鎳、鋁製品重型金屬製造商艾爾伍德集團(Ellwood Group)，今年第一季業績比去年第四季成長35%，目前正在招人。

報導指出，艾爾伍德集團業績突然上揚，部分原因在於3月中旬生效的新關稅。需要使用鋼鐵成品的大規模營建工程，原本向亞洲供應商採購，受到關稅影響紛紛轉向使用艾爾伍德集團原料的美國公司進貨。

艾爾伍德集團總裁巴倫斯費爾德(David Barensfeld)說，客戶都希望為關稅預做因應，開始多角化布局、回流美國，「因為大家都希望降低外國供應鏈的風險」。

川普政府今年3月對進口鋼、鋁開徵25%關稅。

報導指出，艾爾伍德集團最近加聘50人，由於訂單激增，近期內打算再招50人，對於現有員工則將提供更多利潤分紅。

服務對象為新車、二手車汽車經銷商，位於聖路易的大時代廣告與行銷公司(Big Time Advertising & Marketing)，今年以來業績已成長將近40%，車商抓緊消費者憂慮關稅及經濟不穩的心理，推出各式各樣促銷策略刺激買氣。

大時代廣告與行銷公司執行長麥克考利(Terry MacCauley)說：「我們電話響個不停，客戶詢問著應該編列多少宣傳預算、如何調整促銷訊息。」麥克考利說，物價上漲、消費者對於購物感到越來越猶豫之際，「廣告公司的工作更顯重要」。

原本員工只有11人的大時代廣告與行銷公司，過去一個月新聘5名業務員，新推出的廣告與關稅息息相關，隨時可以投播，廣告內容主題為：「擔心關稅嗎？找我們談談，看看我們能夠如何提供服務。」

麥克考利說，最近雇用一名剛從大學畢業的年輕人，預計5月開始上班，另外打算招聘網頁設計師，但希望確認這波業績成長能否持續。他說：「我一腳站在碼頭，一腳踩在船上，隨時可以出航。」

位於俄亥俄州 威洛比(Willoughby)、員工60人的航空機械生產商杜克製造公司(Duke Manufacturing)，2024年下半年開始看到訂單回流，主要原因為關稅威脅及美中關係緊張，這股趨勢可望讓今年上半年業績成長10%。執行長紐馬克(Jeff Newmark)說，近幾個月接到生意洽詢增加一成。