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判決出爐 聯邦法官判Google非法壟斷網頁廣告投放

國際中心／即時報導
一名女子今年二月走過巴黎人工智慧峰會會場的Google標誌。美聯社
一名女子今年二月走過巴黎人工智慧峰會會場的Google標誌。美聯社

美國聯邦法官17日判決，Google非法維持部分網路廣告技術的壟斷地位。這個判決加劇Google的法律困境，可能會重塑這家市值1.88兆美元的公司，並改變該公司在網路領域的影響力。

美國維吉尼亞東區法院法官布林克馬在判決中表示，Google違反法律，在一項幾乎不可見的技術系統中建立獨占地位，這項技術可在網路上各個網頁投放廣告。

美國司法部和一些州已對Google提起訴訟，稱其在廣告科技領域的壟斷，使得該公司能夠收取更高價格並從每筆銷售中抽取更大份額。

Google產品在資訊獲取和網路開展業務方面取得獨占地位，因此遭到愈來愈多檢討。另一名哥倫比亞特區聯邦法官梅塔去年8月判決，Google在網路搜尋領域擁有壟斷地位。梅塔目前正在考慮司法部提出的拆分該公司請求。

司法部建議承審法官梅塔，可強制Google開放用於構建搜尋結果和人工智慧產品的基礎數據。梅塔預定8月作出決定，Google已表示打算對判決提出上訴，但必須等到法官確定處分後再說。

布林克馬法官也有機會強制改變Google的業務。在訴訟中，司法部請求法院強制Google出售多年來收購的部分廣告技術業務。

這兩項裁決及其補救措施，可能會抑制Google的影響力，導致該公司進行全面改革，Google可能面臨重大重組。

美國反托辣斯當局已長達40年未曾強制企業分家，若付諸實施，將是一次歷史性的反壟斷分拆大案。

Google 司法部 維吉尼亞

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