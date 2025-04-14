藍源火箭載凱蒂佩芮等六人安返地球 貝佐斯迎未婚妻卻跌跤

藍源公司火箭14日完成載運六名「娘子軍」返抵地球任務，這群全女性乘客包括藍源公司老闆貝佐斯(左一)的未婚妻蘿倫·桑契斯(左四)。 (美聯社)

藍源公司(Blue Origin)的新謝帕德(New Shepard)火箭完成14日完成載運六名「娘子軍」超越「卡門線」(Kármán line)並平安返抵地球的任務，這群全女性乘客包括藍源公司老闆貝佐斯 (Jeff Bezos)的未婚妻蘿倫·桑契斯(Lauren Sánchez)，乘客之一的凱蒂．佩芮（Katy Perry）離開太空 艙船後，興奮地跪地親吻地面。

「福斯新聞網」(Fox News)報導，新謝帕德客艙降落德州 沙漠後，貝佐斯親自巡視客艙是否完好無損，卻未留意腳下的土坑而跌跤，雙手雙腳均觸地；一旁的工作人員見狀，即時出手相助，只見貝佐斯迅速起身，走到艙門前開啟艙門，擁吻率先出艙的桑契斯。

貝佐斯走到艙門前開啟艙門，擁吻率先出艙的未婚妻桑契斯。 (路透)

凱蒂佩芮離開太空艙船後，興奮地跪地親吻地面。 (歐新社)

Please enjoy this video of Jeff Bezos falling flat on his face. pic.twitter.com/3AwE5bjCrp — Rebekah Jones is on blsky (@GeoRebekah) 2025年4月15日

藍源官網表示，美國中部時間14日8時30分，新謝帕德從德州西部一處發射場升空，飛至距地面約62哩(100公里)處的地球亞軌道，隨後乘員的太空艙與火箭分離，自主飛行數分鐘到達最高點後開始降落，在降落傘等裝置的緩衝作用下平安返回地表，整趟飛行歷時約10分鐘。

藍源說明，新謝帕德是可重複使用運載火箭與客艙的組合，其飛行高度可達約66哩(107公里)，超過距地表62哩(100公里)的「卡門線」(Kármán line)。

卡門線是國際航空界公認，外太空與地球大氣層的分界線。

此次娘子軍任務成員共六人，為貝佐斯的未婚妻蘿倫·桑契斯(Lauren Sánchez)領軍，歌手凱蒂‧佩芮(Katy Perry)、記者蓋兒‧金恩(Gayle King)、國家航空暨太空總署(NASA)火箭科學家愛莎‧波伊(Aisha Bowe)、太空生物學家與民權倡議者阿曼達‧阮(Amanda Nguyen)，以及製片人凱瑞安·芙琳(Kerianne Flynn)。