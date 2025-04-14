西門子總裁直升機墜河慘劇 紐約旅遊公司被令立即停業

10日，紐約直升機旅遊公司的觀光直升機墜入紐約哈德遜河。美聯社

據CNN報導，美國聯邦航空管理局（FAA）13日表示，造成10日觀光 直升機墜河案的紐約直升機旅遊公司將立即停止營運。

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聯邦航空總署在X上發文表示，將立即對紐約直升機旅遊公司（New York Helicopter Tours）的執照和安全記錄展開審查，並將繼續支持國家運輸安全委員會的調查。

FAA Statement⁰⁰New York Helicopter Tours — the company involved in the deadly crash on the Hudson earlier this week — is shutting down their operations immediately.⁰ ⁰We will continue to support @NTSB’s investigation. Additionally, the FAA will be launching an immediate… — The FAA ✈️ (@FAANews) 2025年4月14日

美國紐約州 參議員舒默（Chuck Schumer）13日也敦促聯邦當局吊銷該公司的營運證書，表示紐約直升機旅遊公司一直都有造成嚴重事故的紀錄，責任在公司而不在駕駛員，公司公然竄改（聯邦航空總署）規則、偷工減料，有將利潤凌駕於安全之上的嫌疑。

紐約直升機旅遊公司在此之前，曾兩度因涉及安全事故遭聯邦航空當局調查，該公司的執行長羅斯（Michael Roth）尚未回應CNN有關舒默要求吊銷公司執照的置評要求。

10日，紐約直升機旅遊公司的觀光直升機墜入紐約哈德遜河，直升機上載有六人，包括49歲的西班牙西門子 （Siemens）公司鐵道基礎設施部門主管艾斯科巴（Agustin Escobar）、他的妻子瑪西・坎普魯比（Mercè Camprubí Montal），以及他們的三個孩子。