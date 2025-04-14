「全女火箭」平安返回地球 凱蒂佩芮「吻地」慶祝

（取自X）

據紐約郵報（New York Post）報導，億萬富豪貝佐斯 旗下航太公司「藍源」（Blue Origin）14日（周一）早上美東時間9時30分帶著全女性機組員升空，其中包括歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）、貝佐斯的未婚妻蘿倫·桑契斯（Lauren Sanchez）以及知名記者蓋兒‧金恩（Gayle King）。

新謝帕德號火箭31號（New Shepard 31）與這三位名人及三位女性船員一起翱翔在德州 的天空，她們在太空 中只享受了幾分鐘，便返回地球，完成了歷史性的11分鐘太空旅遊飛行。

在太空中的短暫逗留結束後，女乘員們利用降落傘軟著陸回到德州沙漠，她們興奮的尖叫聲在太空艙內的麥克風中回盪。

BREAKING: The Blue Origin all-female crew capsule has returned to Earth.



All of the crew can be heard screaming with excitement before Lauren Sanchez confirms to ground control that they are safe.



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📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/tBCT4ixCem — Sky News (@SkyNews) 2025年4月14日

在德州發射現場，觀看的人群歡呼雀躍，鼓掌歡迎她們回到地球。貝佐斯是第一個在現場迎接他的未婚妻和其他船員走出太空艙的人。

當他們離開太空船時，可以聽到這幾位女士的笑聲和歡呼聲，桑切斯給了貝佐斯一個擁抱，而凱蒂佩芮下船後快速地親吻了一下地面，慶祝她們平安返航。

Katy Perry kisses the ground as astronauts return from space pic.twitter.com/FKtrViBPvz — New York Post (@nypost) 2025年4月14日