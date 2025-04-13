帳單開始出現關稅附加費 店家印「川普髮型圖案」推責

近來一些美國消費者的帳單上，開始多出一筆「關稅附加費」。店家藉此將一些關稅成本轉嫁給消費者，同時將此費用歸咎於川普政府。(歐新社)

隨著貿易戰 升溫，近來一些美國消費者的帳單上，開始多出一筆「關稅 附加費」。店家藉此將部分關稅成本轉嫁給消費者，同時把責任歸咎於川普 政府。有些商家列出的附加費，高達總金額的四成。

道瓊社報導，從衛浴用品商到玩具店，美國企業紛紛開始在帳單上增列關稅附加費，有些收取5美元的固定費率，但有的則多達消費總額的40%。1月迄今美國對中國商品的累計關稅高達145%，這麼做是為了將至少一些關稅成本轉嫁給消費者，並把責任推給川普。

美國高檔過濾蓮蓬頭業者Jolie的執行長巴班席恩表示，說清楚講明白很重要，要把關稅的全部功勞歸給川普，他打算未來幾周在線上訂單加計「川普解放關稅」（Trump Liberation Tariff），費用將視貿易戰發展，以及該公司計算出的關稅成本決定。該公司的蓮蓬頭和濾心都在中國製造，關稅導致成本大增。

情趣用品品牌Dame已經在帳單加上5美元的「川普關稅附加費」，該項目還附上川普髮型的圖案，以清楚表明誰該為額外費用負責。執行長妃恩說，這個金額是本月稍早美國對中關稅還在54%時決定的，只有當前稅率的三分之一，不足以因應全部關稅成本，還差得很遠。

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鑒於Dame產品在中國南部製造，若對中稅率維持在145%，將考慮提高關稅附加費。她說，「我們想讓大家知道，這些關稅政策如何影響所有人」。

為因應美中貿易戰加劇，美國企業已採取一連串行動，例如在關稅生效前提前囤貨、施壓供應商吸收額外成本、上調高利潤產品的零售價等。一些業者表示，讓消費者了解關稅會如何影響自身預算，是很重要的。

消費者對此反應不一，Reddit網站討論區內，有用戶認為，附加費是向公司和消費者坦白顯示關稅成本。但也有人質疑，將費用明確與川普貿易政策掛勾，會讓川普支持者覺得格格不入。川普說，關稅會刺激更多製造業在美國生產，並提振經濟。