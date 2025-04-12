反對注射疫苗 小甘迺迪：氣喘藥、抗生素可治麻疹

麻疹疫情蔓延全國之際，衛生部長小甘迺迪卻謊稱疫苗效力太短，並在缺乏科學證據支持的情況下，宣稱氣喘藥和抗生素可以治療麻疹。(路透)

全美麻疹 疫情蔓延迄今已逾700例，疫苗 及藥物相關假訊息滿天飛，有些甚至來自官方部門；反對注射疫苗的衛生部長小羅勃甘迺迪(Robert Kennedy Jr.，以下簡稱小甘)謊稱疫苗效力太短，並在缺乏科學證據支持的情況下，宣稱氣喘藥和抗生素可以治療麻疹。

美聯社報導，截至11日，全美麻疹病例逾700例，印第安納州加入其他五州，成為疫情險峻地區，德州 新增60病例，另有第三起與麻疹相關的死亡案例出現。

小甘10日在電視轉播的內閣會議上表示，全國麻疹病例趨於穩定，但麻疹病毒仍持續在未接種疫苗的人群間傳播，而聯邦疾病防治中心(CDC)已派遣一個團隊到西德州，應對疫情擴散的情況。

美國的麻疹病例如今是2024全年的兩倍多，其中德州通報的病例最多，今年累計541例。

另據國家廣播公司新聞網(NBC)報導，小甘13日宣稱治療氣喘的類固醇「布地奈德」(budesonide)和抗生素「克拉黴素」(clarithromycin，甲紅黴素)可用以治療麻疹，但醫學界並不支持此論點。

專家表示，目前尚無被證實有效的特定療法，可幫助麻疹患者迅速康復。

不過，小甘在社媒X平台發文聲稱，布地奈德和克拉黴素已治療約300名德州病童。

小甘甚至告訴「福斯新聞網」(Fox News)說，這些藥物已出現「非常、非常良好的效果」。

過去幾周以來，小甘持續遭受醫界的嚴厲批評，因為他不斷散播關於麻疹疫苗的錯誤資訊，且未鼓勵父母讓孩子接種麻疹疫苗。

但小甘最近改口表示，接種疫苗是防止麻疹傳播的最有效方法，並於9日呼籲民眾接種疫苗，但他依舊錯誤地宣稱麻疹疫苗未經「安全測試」，且保護效力短暫。

費城兒童醫院(Children's Hospital of Philadelphia)疫苗教育中心(Vaccine Education Center)主任奧夫特(Paul Offit)表示，兩劑麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(Measles, Mumps and Rubella, MMR)可讓接種者具備終身保護力。

奧夫特解釋，疫苗能刺激記憶細胞(memory cells)產生，終身都會識別麻疹病毒。