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美商：145%關稅像末日降臨 中國進口商品可能完蛋

美商：145%關稅像末日降臨 中國進口商品可能完蛋

編譯江昱蓁／即時報導
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專門生產教育玩具的學習資源公司執行長沃登伯格說，關稅調升至驚人的145%，感覺就像世界末日。(美聯社)
專門生產教育玩具的學習資源公司執行長沃登伯格說，關稅調升至驚人的145%，感覺就像世界末日。(美聯社)

據美聯社12日報導，美國進口商正準備因應總統川普對中國商品課徵145%關稅的影響，一名美國進口商執行長更稱此為「末日降臨」，來自中國的進口商品也可能「完蛋」。

專門生產教育玩具的學習資源公司執行長沃登伯格（Rick Woldenberg）表示，原本已想出萬無一失的方案，可保護在芝加哥地區的公司免於川普關稅大棒的影響。

「我算過，只要稍稍調漲價格，就能承受40%的關稅」；但他想的最糟糕情況卻還不夠糟。隨著關稅調升至驚人的145%，沃登伯格估計關稅費用將由去年的230萬美元，成長為1.002億美元，「我沒有1億美元，說實話，一點都不誇張：感覺就像世界末日來了」。

報導指出，這意味著美國廉價消費品的時代落幕。過去40年來，特別是北京在2001年加入世界貿易組織以來，美國一直依賴中國工廠生產由智慧型手機到聖誕裝飾品等商品。

隨著過去十年全球兩大經濟體和地緣政治對手間的緊張關係上升，墨西哥與加拿大取代中國，成為美國最大的進口商品與服務的來源國；但北京還是美國第三大貿易夥伴，也是美國第二大進口來源國，並在多個項目占主導地位。

麥格理投資銀行報告顯示，美國進口的97%嬰兒車、96%的人造花與雨傘、95%的煙火、93%的兒童塗色本及90%的梳子都來自中國。

多年來，美國企業建立起依賴數千家中國工廠的供應鏈，而低關稅為整個體系大開方便之門。美國的消費者沉迷在價格低廉，而品牌與零售商則沉迷在向中國採買的方便性。

如今，川普要求製造商將產線移回美國，並對美國進口商及其依賴的中國工廠祭出關稅。耶魯大學預算實驗室估計，川普上任後宣布的關稅將導致美國2025年的經濟成長率下滑1.1%。

關稅也推高物價。密西根大學11日公布的消費者信心調查顯示，美國人預期長期通膨將達到4.4%，高於3月的4.1%。

美聯社指出，讓企業感到困惑與慌亂的不只是川普關稅巨棒，而是總統推出這些措施的速度與不可預測性。美國玩具製造商MGA娛樂公司賴瑞恩（Isaac Larian）說，「存在著太多不確定性。沒有哪間企業能在充滿不確定的情況下生存」。

位於伊利諾州迪爾菲爾德的「優勢桌具」創辦人兼執行長羅森伯格（Marc Rosenberg），投入數百萬美元研發一款售價1000美元的人體工學椅，預計下個月起在中國生產。

如今，他只能暫停生產並探索德國、義大利等市場，來躲避川普的三位數關稅。儘管曾研究在美生產，並和密西根州的供應商討論，但成本卻會高出25%至30%。他說，「他們（指密西根州）沒有熟練勞動力，也缺乏做類似工作的意願」。

沃登伯格更形容川普要求工廠回流美國根本是「一個笑話」，「我尋覓美國製造商已久，沒有找到任何一間公司能合作」。他預測，除非降低或取消關稅，否則數千家中國小型供應商將面臨關門大吉，而像他這種在大陸工廠設立的工具與模具的企業更是一場災難，不但失去製造基地，還失去工具，更可能在大陸破產。

他說，「找不到一間閒置的製造中心，擁有齊全裝備、工程師與合格人員，讓我帶著1萬個模具來生產2000種商品」。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

關稅 川普 密西根州

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