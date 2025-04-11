全球最富裕城市放榜 美國進榜最多 紐約雄踞榜首

全球前50大富裕城市，以紐約高居榜首。美聯社

財富顧問公司恒理近期公布2025年全球最富裕城市報告，在前50大百萬富豪城市清單中，美國進榜城市最多，高達11座，紐約市則雄踞榜首，資產百萬美元以上的高淨值人士合計有38.45萬名。

包含舊金山 與矽谷在內的舊金山灣區 ，以34.24萬百萬富翁名列第二，目前該地的億萬富翁數量（82人）已超越紐約（66人），並持續繁盛發展；當地作為科技財富的創造核心，百萬富翁人數近十年來大幅成長98%。

在全球前50大百萬富豪城市中，百萬富翁增速超越灣區的多為中國城市，分別是增幅142%的深圳、以及108%的杭州。阿聯杜拜的增幅也有102%，當地也是近一年來排名上升幅度最大的城市，從第21名躍升至第18名。首爾則是跌幅最大的城市，從去年的第19名滑落至第24名。

拜日經225指數近兩年來強勁反彈之賜，東京穩居第三位，擁有29.23萬名百萬富翁；新加坡 則以24.24萬名百萬富翁位列第四。

第六名的倫敦與第40名的莫斯科，是前50大城市中唯二在過去十年出現負成長的城市，百萬富翁人數分別減少12%與25%。

台北市則從39名進步到38名，報告指出台北的百萬富豪人數，近十年來勁增60%至3.14萬人。

恒理執行長史戴芬博士指出，2025年呈現出一項明確趨勢：那些兼具投資自由與高生活品質的城市，正贏得全球流動資本的青睞，「這些城市擁有共通基因—健全的法律體系、成熟的金融基礎設施，更重要的是，具備吸引全球人才與資本的投資移民計畫。全球十大富裕城市中，有七座位於設有投資居留制度的國家，為企業家與投資人提供直通財富中心的捷徑。」