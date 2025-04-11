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Zillow宣布禁止刊登僅開放給特定買家的售屋案件

記者顏伶如／即時報導
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房地產資訊網站Zillow宣布，僅開放給特定買家的售屋案件，今後將禁止刊登。美聯社
房地產資訊網站Zillow宣布，僅開放給特定買家的售屋案件，今後將禁止刊登。美聯社

房地產資訊網站Zillow宣布，僅開放給特定買家的售屋案件，今後將禁止刊登。雅虎財經新聞(Yahoo Finance)分析，Zillow新規反映了房地產業長期以來對抗私下掛牌爭議的最新轉折。

Zillow網站10日張貼公告，如果售屋案件直接向消費者推銷，沒有刊登於「多重上市系統」(Multiple Listing Services，MLS)服務平台讓廣泛買房民眾可以搜尋，「將會遭到Zillow禁止發布」。新規訂於下個月生效。

Zillow在聲明當中舉例說，如果售屋案件只透過Instagram發文透露，或只出現在特定一家房產仲介商網站，沒有刊登於「多重上市系統」平台，都將受到新規影響。聲明中說，這些售屋案件在房地產市場上的求售期間，消息都將遭到Zillow網站禁止發布。

名稱為「明確合作政策」(Clear Cooperation Policy)的「多重上市系統」平台掛牌要求，長年以來在房地產業內部引起激烈辯論。公平住房倡議團體以及Zillow 、Redfin等房產資訊網站都支持政策，理由是有助於保持公開透明、讓賣家可以為房子爭取更好價格。

不過，某些仲介業者及仲介公司主管則對嚴格的掛牌要求表示反對，批評說買家選擇遭到限縮。

雅虎財經新聞報導，絕大多數民眾賣房時，都希望售屋消息應該盡可能讓更多潛在買家知道，但極少數賣方，特別是豪宅屋主，則青睞非公開掛牌(off-market listing)以保護個人隱私，或者在不必曝光之下測試賣房開價在市場上反映如何。

房地產 雅虎

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