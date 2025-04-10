「無法想像的悲劇」俄勒岡亞裔母子4人陳屍家中 死因不明

俄勒岡州柯尼里亞斯警察和急救人員8日下午3時許在當地一棟住宅裡面，發現一名亞裔母親和三名幼童的屍體。(柯尼里亞斯警局官方臉書)

俄勒岡州 柯尼里厄斯市(Cornelius)一名37歲亞裔 母親和三名年幼子女8日被發現陳屍家中，震驚當地，死因暫時不明。當地警方認為是孤立事件，社區安全沒有受到危害。

柯尼里亞斯警局8日下午3時許接獲911緊急報案，立即派員趕往現場。警察和急救人員在一棟住宅裡發現四具屍體，分別是黎紅芳(Hong Phuong Le音譯)和她兩歲及五歲女兒Viena Mai Dam和Ha Ngan Dam，以及七歲的兒子Thanh Tien Dam。

柯尼里亞斯小學指出，五歲2k7Ha Ngan Dam是該校幼稚園學生，七歲的Thanh Tien Dam就讀小學二年級。

華盛頓郡警長辦公室發言人休伊(David Huey)表示，尚未有任何人因本案被捕；市警局長柯立(Mitch Coley)說，社區鄰里被這樁「無法想像的悲劇」「打從心底震驚」。

柯尼里厄斯位於波特蘭以西約25哩，人口約1萬2700人。

鄰居表示，這家人在當地定居已有兩年以上的時間，男主人從事科技工作，進進出出，由於語言障礙，較少與鄰居往來；太太則偶爾會和街坊互動，小孩則經常在屋外玩耍，並就讀當地小學。一家人看起來很友善、和樂。

柯立說，「警方正在調查，目前所知有限，但我要表明，此事對涉案家人及本市全體市民，都是傷心至極。對每個人，這都是難過至極的時刻：鄰居、朋友、及奉命前去處理的第一線工作人員，懇請大家以慈悲心、同理心團結一致，共同面對。」

有關當局9日籲請鄰里社區與死者家庭熟識者，不論是有私人關係或工作上的聯繫，向警方提供任何有助調查死因的消息。