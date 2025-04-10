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孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

世界新聞網王若馨／即時報導
孟昭文等國會議員所搭乘的美國航空班機，在雷根國家機場停機坪上被另一架飛機撞到。(取自X@Grace Meng)
孟昭文等國會議員所搭乘的美國航空班機，在雷根國家機場停機坪上被另一架飛機撞到。(取自X@Grace Meng)

孟昭文(Grace Meng)等六名紐約和新澤西州的聯邦眾議員搭乘的飛機，10日下午在雷根國家機場停機坪上被另一架飛機撞到。

據紐約郵報(New York Post)報導，飛機上有紐約州民主黨聯邦眾議員孟昭文、米克斯(Gregory Meeks)、埃斯派亞特(Adriano Espaillat)、托瑞斯(Ritchie Torres)和共和黨聯邦眾議員拉洛塔(Nick LaLota)，以及新澤西州民主黨聯邦眾議員·戈特海默(Josh Gottheimer)。

雷根機場附近1月29日甫發生一起嚴重空難，造成67人死亡。

孟昭文在X平台上發文：「很高興我和我的同事們都無恙！我們正在停機坪上安全地等待，但我們可能需要更多零食。」

她還說：「我很感激今天沒有人受傷，但這次事件突顯了我們亟需恢復所有保持跑道安全的聯邦航空管理局職位。」

拉洛塔也在X平台發文：「當我們的飛機停在跑道上時，另一架飛機竟撞到了我們的機翼。…我們正在返回登機門，但謝天謝地，大家都沒事！」

他提到：「還有孟昭文正在分發葡萄！」

國會議員們正要開始逾越節及復活節的兩周休會期。

美國航空發言人對紐約郵報表示：「PSA航空公司(美國航空子公司)的美鷹航班5490，在DCA跑道上與由共和航空公司(Republic Airways)操作的美鷹航班4522發生碰觸。安全是我們的首要任務，我們對客戶的經歷表示歉意。」

眾議員 孟昭文 新澤西州

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