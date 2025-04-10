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客服專線大塞車 86歲婦人申請遺屬社安金一波三折

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客服專線大塞車 86歲婦人申請遺屬社安金一波三折

記者顏伶如／即時報導
社會安全局(Social Security Administration，SSA)。美聯社
社會安全局(Social Security Administration，SSA)。美聯社

有線電視新聞網(CNN)報導，社會安全局(Social Security Administration，SSA)客服電話大塞車，最近幾周許多民眾發現，就連申請最基本的項目都非常困難，包括等候時間非常久、電話斷線、承諾回電卻無下文。更讓民眾氣餒的是，打電話不成功，親自跑了一趟社會安全局辦公室，也無法解決問題。

今年2月父親過世之後，婦人艾琳‧辛尼夫(Erin Siniff)幫86歲母親申請遺屬社安金(survivor benefits)便遭遇一波三折。辛尼夫說，連續三天撥打社會安全局服務專線，從來沒有接到回電，第四天終於接到電話，雖然通知顯示等候時間為60分鐘，但時際上等候時間為6小時。辛尼夫說，與客服人員通話的結果，卻獲告知行程已滿，無法安排預約，若有空檔將另行通知。

一周之後，辛尼夫開車帶母親前往離家約40分鐘車程，位於華盛頓州希維戴爾(Silverdale)社會安全局辦公室，但辦公室人員說當天沒有空檔，兩周之內會寄出預約通知函。

辛尼夫說，由於一直沒收到通知函，4月初再次開車帶母親出門，前往車程1小時的華州安吉利斯港(Port Angeles)，社會安全局辦公室人員上傳了辛尼斯母親的文件，並交待另一名人員當天打電話確認完成申請手續。

曾經任職退伍軍人事務部的辛尼夫說，曾幫許多民眾申領遺屬社安金或殘障補助，從來沒有遇過如此嚴重問題，整個過程讓母親感到非常挫折、壓力沉重。她說，母親變得非常焦慮，「我們一直坐在電話旁邊苦等回電，如果不是安吉利斯港那位年輕女士的幫忙，我母親到現在都還等著」。

社安金 華盛頓州 退伍軍人事務部

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