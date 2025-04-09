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Meta前員工出書揭公司討好中國 將出席美參院聽證會

中央社舊金山9日綜合外電報導
溫恩-威廉斯（Sarah Wynn-Williams）撰寫的書籍「漫不經心的人：權力、貪婪與失落的理想主義警示故事」（Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed and Lost Idealism，暫譯）。(美聯社)
溫恩-威廉斯（Sarah Wynn-Williams）撰寫的書籍「漫不經心的人：權力、貪婪與失落的理想主義警示故事」（Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed and Lost Idealism，暫譯）。(美聯社)

臉書（Facebook）前員工溫恩-威廉斯撰寫了1本嚴厲批評臉書母公司Meta的書。她今天將出席美國聯邦參議院聽證會，參議員希望藉此瞭解這個社群網路巨頭是否曾與中國政府合作。

法新社報導，前全球政策總監溫恩－威廉斯（Sarah Wynn-Williams）指控這家公司曾探索是否透過討好北京政府的審查機構，來進入利潤豐厚的中國市場。

Meta通訊總監史東（Andy Stone）告訴法新社，公司「最終決定不繼續推行曾探索過的想法」。Meta的一系列應用程式在中國遭到封鎖。

溫恩－威廉斯將在參議院司法委員會下的犯罪與反恐小組委員會（Subcommittee on Crime and Counterterrorism）作證，焦點將放在Meta在外交關係上的舉動，以及公司高層先前對國會的說詞。

共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利（Josh Hawley）帶領的聽證會中，溫恩－威廉斯的證詞是否與Meta共同創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）過去在國會宣誓作證時所說的內容相矛盾，將是關注的重點。

溫恩－威廉斯的著作「漫不經心的人：權力、貪婪與失落的理想主義警示故事」（Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed and Lost Idealism，暫譯）於3月11日出版。

儘管Meta獲得仲裁裁決，暫時禁止這名前員工宣傳這本回憶錄或詆毀這家科技巨擘，這個作品仍成為暢銷書。

她在書中回顧2011年至2017年間，在這間科技巨頭工作的經歷，並提到對長年公司高層凱普蘭（Joel Kaplan）的性騷擾指控。

凱普蘭是共和黨中堅分子，也是美國總統川普的盟友，他在今年初接下Meta全球事務總裁職位。

Meta 共和黨 參議院

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