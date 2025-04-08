衛生部長建議：飲用水不再加氟

衛生部長小甘迺迪計畫告訴聯邦疾病防治中心，停止建議在全國飲用水中添加氟化物。(美聯社)

衛生部長小羅勃甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)表示，他計畫告訴聯邦疾病防治中心 (CDC )，停止建議在全國飲用水中添加氟化物(fluoride)。此外，負責訂定公共用水中氟化物含量標準的聯邦環保署(EPA)7日宣布，正在審查關於飲用水添加氟化物可能對健康造成危害風險的科學新資料。

美聯社報導，小甘迺迪7日在鹽湖城與環保署長李修頓(Lee Zeldin)舉行共同記者會後表示，正籌組匯集健康專家的工作小組，探討飲用水添加氟化物的議題，後續將提出新建議。

報導指出，小甘迺迪不能勒令地方當局停用氟化物，但他可以指示CDC停止建議在飲用水中添加氟化物，並與EPA合作，改變氟化物的許可添加劑量。

猶他州 3月中旬不顧牙醫與公共衛生團體的反對，成為全美第一個禁止在公共飲用水中添加氟化物的州；反對者主張，此舉將傷害無力定期檢查牙齒的弱勢群眾。

美國牙醫協會(American Dental Association)表示，飲用水中添加氟化物已被證明可減少蛀牙。

然而，多項研究指出，過多的氟化物會在牙齒形成條紋或斑點；國家毒理學計畫(National Toxicology Program)去年一份報告發現，加拿大、中國、印度、伊朗、巴基斯坦和墨西哥飲用水含氟量每公升逾1.5毫克，與兒童智商低下有關。美國的飲用水添加氟化物含量，上限為每公升4毫克。CDC則建議氟化物含量為每公升0.7毫克。

猶他州州長考克斯(Spencer Cox)3月禁止城市和社區自主決定是否在飲用水中添加可防止蛀牙的礦物質，而該州全境的供水系統必須在5月7日之前停用氟化物。

小甘迺迪當天在猶他州議員的簇擁下，讚許猶他州成為「讓美國再次健康的領頭羊」。

他說：「我為這個州成為第一個禁用氟的州感到非常、非常驕傲，我希望更多州跟進。」

小甘迺迪所屬的衛生部負責監督CDC，CDC的建議雖然不具強制力，但普遍會被遵守。

州與地方政府握有最終決定權，而飲用水中添加的氟化物只要不超過EPA設定的(每公升4毫克)上限即可。