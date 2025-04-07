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競選時喊「禁國會議員炒股」賓州眾議員買賣阿里巴巴大賺

記者顏伶如／即時報導
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賓州共和黨聯邦眾議員布雷斯納罕。（美聯社）
賓州共和黨聯邦眾議員布雷斯納罕。（美聯社）

紐約時報報導，34歲賓州共和黨聯邦眾議員布雷斯納罕(Rob Bresnahan Jr.)競選期間主張禁止國會議員買賣股票，但現在卻成為最積極炒股的新科國會議員之一，包括最近幾個月買賣中國電商阿里巴巴(Alibaba)股票獲利數以千元計。

去年3月，身為企業富豪的布雷斯納罕爭取參加賓州第8國會選區選舉時，曾經投書地方媒體「威爾克斯-巴里市民之聲報」(Wilkes-Barre Citizens' Voice)指出，人民對政治領導人與機構的信任處於歷史新低，原因很容易理解，「我們很常聽到政治人物擔任公職期間獲利數百萬元，如此現象令人噁心。如果要恢復對政府與政治領袖的信賴，國會必須以身作則」。

布雷斯納罕寫道，如果當選將提案禁止國會議員買賣股票，國會議員的股票交易「必須立即停止」。

2024年11月選舉，布雷斯納罕擊敗民主黨籍現任聯邦眾議員卡特懷特(Matt Cartwright)而勝出。然而，宣誓就職兩個多月後，布雷斯納罕並沒有連署禁止國會議員與配偶買賣股票的「禁止政府貪污法」(No Corruption in Government Act)兩黨提案，反而成為國會議員股市活動監督網站Capitol Trades資料裡，炒股最積極的國會新鮮人之一。

布雷斯納罕透過發言人(Hannah Pope)波普表示，未參加連署是為了推出自己版本的提案。

根據Capitol Trades網站追蹤，布雷斯納罕今年1月宣誓就職以來，總共申報264筆股票交易；出任國會議員以來總共花170多萬元買股票，賣掉303萬元股票。

從身為極右派的共和黨德州聯邦眾議員羅伊(Chip Roy)到身為自由派的民主黨紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)，不少兩黨國會議員都贊成禁止國會議員買賣個股，但提案在過去幾個月裡卻沒有進展。

紐約時報報導，布雷斯納罕是眾院運輸與基礎建設委員會(House Committee on Transportation and Infrastructure)成員，但幾筆股票交易卻與委員會領域有關，包括重大營造設備製造商開拓重工(Caterpillar)、 CSX鐵路運輸公司以及飛機製造商波音公司(Boeing)。

布雷斯納罕近幾個月買賣阿里巴巴股票獲利數千元計，今年2月至3月間則大量出售去年買進的特斯拉(Tesla)股票。

眾議員 紐約時報 民主黨

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