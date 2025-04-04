王純搭乘龍號極地之旅 4太空觀光客安全降落太平洋

華裔比特幣投資家王純(右)出資的乘龍號太空船環繞南北極之旅，於4日結束，四名太空觀光客順利降落太平洋。(太空探索公司X平台)

比特幣投資家王純(Chun Wang)出資搭乘太空 探索公司乘龍號(Crew Dragon)太空船環繞南北極之旅於4日結束，四名太空觀光客順利降落太平洋。

乘龍號太空艙特別加開窗戶，讓這批太空觀光客看個過癮。中國出生的馬爾他公民王純並未公開這三天半得以360度觀賞南北極景象的極地之旅花費金額。

王純等四人搭乘的乘龍號，於美東時間3月31日晚間9時46分從佛羅里達州基地39A發射台，由獵鷹9號(Falcon 9)火箭搭載升空，完成首度極地之旅後，返抵南加州。

同行的挪威攝影師珍妮可‧米克森(Jannicke Mikkelsen)擔任任務指揮官，德國機器人專家羅格(Rabea Rogge)是飛行員，澳洲籍專業極地導遊菲利普斯(Eric Philips)當醫務官。旅遊途中他們拍攝了不少絕妙影像，和世人分享。

I promised Svalbard I would wave to everyone there when I flew over them! Hi Svalbard 👋 and particular thank you to our auroral scientists and photographers #SolarMaxMission for participating in #Fram2 pic.twitter.com/12KqrnCsGM — Jannicke Mikkelsen (@astro_jannicke) 2025年4月4日

王純替羅格發布了一段俯視地球兩極的影片，可聽出羅格在說：「真是絕世景象，就像沙漠，四周望去，都一望無垠。」

米可森帶了一大堆攝影器材，大部分時間都把鏡頭對準一路上值得拍攝的景象。

王純說，一抵達地球軌道的高度，四人都生「太空病」，翌日醒來都沒事，打開窗簾，正好飛抵南極上空。

四人在離地270哩的高空，除了專心攝影、記錄南北極景象，還做了X光攝影等20幾項太空試驗。

他們把此行命名為Fram2，紀念100多年前載探險家赴南北極的挪威帆船，還把這艘船甲板的一片木頭帶上太空，響應「地面、太空」探索南北極的精神。

他們降落海面後，醫護人員隨即替他們做初步體檢；四人都自行步出太空艙，還背著重重的行李、設備，研究人員目睹他們歷經四天太空之旅，身體情況依然良好，都高興得揮拳歡呼。

太空探索公司說，基於安全考量，臨時把降落地點從佛州外海改為太平洋。