我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國台辦：台艦撞擊中國漁船 要求台灣賠償漁民損失

美股3日開盤全面重挫 白宮發言人：相信總統

非營利機構宗教稅務豁免案 大法官巴瑞特立場受矚目

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)。路透
大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)。路透

新聞周刊(Newsweek)3日報導，最高法院審理「天主教慈善管理局訴威斯康辛州案」(Catholic Charities Bureau v. Wisconsin)的言詞辯論庭上，大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)立場似與其他保守派大法官不同，引起注意。這起案件的裁決結果，牽動政府稅務單位對非營利組織提供的宗教豁免(religious exemptions)，今後是否出現範圍變化。

具有天主教背景的社會福利機構，是否享有宗教豁免，不必繳交州政府的失業保險稅，是這起訴訟的核心爭議。大法官將決定天主教慈善管理局是否符合憲法第一修正案認定的宗教雇主(religious employer)，或者純粹只是提供職業訓練、住房安置服務的「非宗教性質的非營利組織」(secular nonprofit)。

如果最高法院裁決天主教慈善管理局勝訴，未來可能讓更多非營利組織得以享受宗教豁免的稅務福利。判決預計今年六月底出爐。

天主教慈善管理局表示，機構雖然與天主教會有關，屬於宗教性質，但對不分信仰的所有民眾提供協助，不會要求民眾改信天主教。威州官員指出，天主教慈善管理局屬於非宗教性質的非營利機構，不應該享受免繳失業保險稅的豁免。

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)、戈薩奇(Neil Gorsuch)在1日言詞辯論庭發言當中，均透露較支持天主教慈善管理局的立場。不過，巴瑞特則對宗教豁免範圍似乎太籠統提出質疑，看法較傾向中間路線。

身為天主教徒、聖母大學(University of Notre Dame)法學教授出身的巴瑞特說，想要清楚區分信仰團體以及宗教團體提供的一般公共服務的確有困難，「問題之一就是如何畫下界線」。她表示，即使要認定某人是否為宗教牧師，也常遇到困難，以牧師豁免權(ministerial exemption)為例，「如果法院必須判定誰才算是牧師，是不是造成過度干涉(excessive entanglement)？」

自由派大法官凱根(Elena Kagan)則說，這個領域有許多困難問題必須面對，例如素食餐廳、醫院等，「關鍵在於我們不能給予某些宗教特殊待遇」。

大法官 巴瑞特 保險

上一則

在特斯拉噴漆納粹標誌做為抗議 是否構成仇恨犯罪？

延伸閱讀

黑白集／賴清德重提大法官 強戴國安緊箍咒

黑白集／賴清德重提大法官 強戴國安緊箍咒
賴補提大法官 檢察官當司法院長 賴「提升國安能量」惹議

賴補提大法官 檢察官當司法院長 賴「提升國安能量」惹議
被提名大法官2人闖關就能審理 朝野恐再啟釋憲戰

被提名大法官2人闖關就能審理 朝野恐再啟釋憲戰
賴清德補提大法官 檢察官當司法院長

賴清德補提大法官 檢察官當司法院長

熱門新聞

許多民眾以為銀行並不會透露客戶的帳戶動態，事實上金融機構必須依法強制通報（示意圖）。路透

帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？

2025-04-01 09:47
華裔教授王曉峰遭FBI調查，他之前一直是印大盧迪學院的知名教授。(印大官網)

FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅

2025-03-29 17:52
美國總統川普的長子「小川普」（Donald Trump Jr.）。美聯社

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

2025-03-27 16:54
人工智慧(AI)工具普遍使用以及對ChatGPT等聊天機器人過度依賴，使得求職過程變得越來越不真實。路透

真人都哪去了？大學生百餘件打工面試幾乎全碰到AI

2025-03-27 11:49
27歲網紅古明斯基遭爆與寵物狗吉娃娃的「人獸交」。圖／翻攝自IG

27歲女網紅驚爆「性侵吉娃娃」 還將性愛影片PO網

2025-04-01 10:07
劉美賢在2025年花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)

近20年來首位美籍冠軍 華裔劉美賢摘花滑世錦賽后冠

2025-03-28 23:11

超人氣

更多 >
好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃

好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃
完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少
川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…
亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權

亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權
川普對等關稅「這些國家」逃過一劫？白宮官員曝原因

川普對等關稅「這些國家」逃過一劫？白宮官員曝原因