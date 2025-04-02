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亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權

亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權

世界新聞網王若馨／即時報導
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短影音應用程式TikTok。(美聯社)
短影音應用程式TikTok。(美聯社)

紐約時報2日報導，據三名知情人士表示，亞馬遜公司(Amazon)已在最後一刻出價，競標收購短影音應用程式TikTok的全部股權；TikTok必須在4月5日前將美國業務從中國母公司字節跳動剝離，否則將在美國遭禁。

川普總統定於今日會見白宮高級官員，討論TikTok的命運。

知情人士表示，參與談判的各方似乎並未認真看待亞馬遜的出價；該競標是透過一封寄給副總統范斯(JD Vance)和商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)的報價信發出的。

兩黨人士都對TikTok的中國母公司表達了深切的國家安全擔憂，並於去年通過法律要求TikTok「不禁就賣」，該法原定於1月生效。

不過川普仍多次表達有意願拯救TikTok，他將該法律的生效日期推遲到本周六。

紐約時報說，亞馬遜拒絕發表評論，TikTok尚未回應置評請求。

了解談判情況的人士勾勒出一個可能的交易，該交易或許會引入多家美國投資者，包括科技巨頭甲骨文和私募股權公司黑石集團，同時避開正式出售；但目前尚不清楚這種結構是否能滿足聯邦法律的條件。

TikTok 亞馬遜 川普

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