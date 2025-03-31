佛州紅選區補選 共和黨憂贏得難看

佛州第六國會選區1日舉行補選，共和黨候選人、州參議員范恩勝選幅度可能會大幅縮水。(路透)

佛州第六國會選區將於4月1日舉行的補選，共和黨 全力備戰，原因是擔憂這個川普去年大選拿下超過30個百分點的鐵紅選區，這次勝選的幅度可能會大幅縮水。

國會山莊報(The Hill)報導，為刺激共和黨選民投票，川普特別透過電話參與了兩場為共和黨候選人、州參議員范恩(Randy Fine)舉行的電話市民會議。馬斯克的「美國政治行動委員會」(America PAC)稍早不僅投入1萬多元，隨後又再追加6萬6000元，原因是民主黨 候選人威爾(Josh Weil)的募款成績領先范恩，而且據共和黨民調公司Fabrizio Ward內部調查顯示，威爾的支持度領先范恩3個百分點。

由於該選區明顯傾向共和黨，即使兩黨都認為民主黨不太可能真的奪下這席次，但若是最後共和黨僅以些微差距險勝，民主黨自然有把柄宣稱共和黨的支持者在川普大本營已出現不滿情緒。加上民主黨在民調及募款表現不俗，更讓共和黨難以放心，特別是眾院議長強生(Mike Johnson)目前正面對非常微小的眾院多數優勢。眾院共和黨目前僅以218席對民主黨的213席取得微弱多數。

佛州共和黨政治顧問歐康奈爾(Ford O'Connell)認為，「如此就是要確保眾院的後援部隊足夠，川普想確定自己能夠順利通過重大又完美的法案。」

儘管選前氣氛緊張，但共和黨與民主黨普遍都認為范恩終將勝出，問題只是勝出的幅度是多少。民主黨目前已開始打算利用這場差距可能縮小的選戰，宣稱共和黨即使在傳統上挺川普的選區也有了麻煩。

不過，部分共和黨人仍認為范恩最終能以較令人放心的差距勝選，一名共和黨策士指出，「別忘了，范恩直到上周才開始投放電視廣告。威爾表現好，是因為他從3月初就已經開始大量砸錢做廣告了。」

另一個對共和黨較有利的訊息則是提前投票與郵寄投票的趨勢逐漸對范恩有利。因為Decision Desk HQ統計的提前投票與郵寄投票結果顯示，范恩得票數已略為領先威爾，該趨勢到3月28日仍持續維持中。