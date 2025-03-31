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困9個月「出問題自己也有責任」 2太空人願搭原機返太空

記者張聲肇／即時報導
困在太空九個月的威爾莫(右)和威廉斯(左)3月18日返回地球後， 31日在休士頓太空中心首度召開記者會。(美聯社)
困在太空九個月的威爾莫(右)和威廉斯(左)3月18日返回地球後， 31日在休士頓太空中心首度召開記者會。(美聯社)

搭乘波音公司星際飛機(Starliner)上國際太空站，困在太空九個月後由SpaceX飛龍號太空船載返地球的兩名太空人，3月31日表示，星際飛機出問題，他們自己也有部分責任，願再搭乘該機上太空。

威爾莫(Butch Wilmore)和威廉斯(Suni Williams)比原定返回日期多停留278天 ，這是他們3月18日返回地球後首度召開記者會，維爾莫開口就把責任往自己身上擔，指出如果他早點把某些問題與答案都搞清楚，可能就不會出此差錯，太空產業整條產業鏈上上下下，「我們都有責任」。

兩名太空人都表示願意再搭星際飛機。威爾莫說，「因為我們會把遇到的全部問題都解決，我們會修正一切錯誤，讓它發揮功能，」因此他毫不猶豫的說，願意再搭乘星際飛機上太空。

威廉斯則說星際飛機有很多功能，希望它充分發揮出來。兩人4月2日將會見波音公司的領導階層，向他們報告這趟「被困之旅」的始末，以及星際飛機的問題。

兩名太空人也對公眾對他們的濃厚興趣感到意外，堅稱只是做自己的工作，任務重於自己和家人。 

兩人去年6月5日試飛星際飛機到太空站，因為推進器失靈，氦燃料外洩，靠兩人操作，才抵達太空站。工程師們一再辯論解決之道，不斷推遲他們的歸期，最後太空總署下結論：繼續搭乘星際號回地球太危險，應改由SpaceX的太空船載回。這一拖，就拖了九個多月，也涉及拜登、川普兩「政敵」之間的政治角力。

太空總署說，工程人員仍不了解星際飛機的推進器為甚麼會故障，預定今年夏季檢查出來。威爾莫說，如果工程人員能夠解決推進器和漏氣問題，「星際號隨時可再出發」。

但即使星際飛機的問題解決了，太空總署可能還不放心直接載人，會先讓它載貨到太空站，這個「修復完成」的驗收工作，大概年底就可進行。

太空總署不後悔由兩家民間太空公司競爭載人運貨往返太空站的決策。不過，等波音公司的太空飛機修復好，時間已經不多，因為五年後，太空站就要廢棄，改由民間業者各在地球軌道建立、營運「太空探險」生意。

太空人 波音 SpaceX

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