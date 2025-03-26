歐巴馬夫人和籃球名將柯瑞共同推出運動飲料

歐巴馬夫人米雪兒和籃球名將柯瑞共同推出運動飲料普雷濟。(取自Plezi Nutrition公司網站)

歐巴馬 夫人米雪兒和籃球名將柯瑞 (Stephen Curry)26日共同推出運動飲料普雷濟(Plezi Hydration)，強調這是無糖也無人工甜味劑、低鹽份但含一日所需維生素C的健康飲料。

這是米雪兒公益事業普雷濟營養公司(Plezi Nutrition)的產品，37歲的柯瑞熱衷投入，大概在為自己四度冠軍的職籃生涯收尾，替下一階段的人生規劃做準備。

他說，普雷濟的成分很健康，口味沒得比，喝了馬上讓人體力充沛，「絕對不是唬你的，健康沒有捷徑，新生代要有更好的新生代飲料。」

歐洲觀察國際公司(Euromonitor International)指出，運動飲料市場目前被三大品牌霸佔--百事可樂的Gatorade就占了61%，可口可樂的Powerade和BodyArmor各占14.5%和11.8%。

運動飲料和精力飲料市場早就有體育界等名人投入，例如已故的柯比．布萊恩特( Kobe Bryant )替BodyArmor代言，詹姆斯(LeBron James )替Mtn Dew Rise代言，網紅格鬥選手保羅( Logan Paul)替Prime宣傳。

歐洲觀察國際公司飲料業經理泰爾佛德(Howard Telford)說，目前補充水份的高級飲料總需求非常強勁，立即可飲運動飲料的銷售數量去年下滑，但因價格上漲，銷售額反而上升。

運動飲料市場受電解質溶液產品如Pedialyte 和水化電解質飲料如Electrolit的影響， 傳統產品面臨不小的挑戰。普雷濟公司說，柯瑞不僅投資，還參與產品的研發與包裝，有烹飪背景的太太艾葉莎(Ayesha)也參與風味的研製。

普雷濟在克里歐語(Creole)意為「好玩」，有三種風味：檸檬萊姆、熱帶水果綜合、柑橘芒果，柯瑞說他最喜歡柑橘芒果味。普雷濟營養公司是米雪兒2023年創立，宗旨是「培養更健康的下一代。」