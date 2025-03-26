襪子藏小紙條 聯合健保CEO兇嫌孟喬內違反「穿搭優待」

涉嫌殺害聯合健保執行長的兇嫌孟喬內（Luigi Mangione）。路透

紐約市 檢察官26日在一份新的法庭文件中表示，涉嫌殺害聯合健保 執行長的兇嫌孟喬內 （Luigi Mangione）違反了他在上一次出庭時獲得的 「穿搭優待」，在他獲准穿著的一雙菱格紋襪子裡藏了手寫小紙條。

孟喬內被指控在12月槍殺聯合健保（United Healthcare）執行長湯普森（Brian Thompson），他在2月21日出庭前獲准換下監獄配發的服裝，獲得能自由穿搭的特殊待遇。

檢察官表示，孟喬內的辯護團隊給了法庭官員一袋衣服，其中包括一雙用紙板包著的菱格紋襪子，而襪子包裝的紙板上有兩張心形便條紙：一張寫給一位不知名的瓊（Joan）；另一張寫給孟喬內，內容寫著「有成千上萬的人在祝你好運」。

檢察官指出，儘管如此，孟喬內仍獲准穿著新襪子，但他穿上後又脫了下來，因為他覺得「這樣不好看」，最後出庭時沒有穿襪子。

檢察官說：「幸運的是，被發現的物品是手寫的筆記，而非可傷害押送人員的違禁品。」

除了穿搭方面的優待，檢察官透露辯方律師還要求提供孟喬內「按照拘留中心規定改裝」的筆記型電腦，好讓他在獄中可以觀看影片、照片和其他證據。

檢察官對此表示，孟喬內未能證明電腦的必要性，因此不會獲得特製電腦。